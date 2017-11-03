Атамбаев и Жээнбеков обсудили вопросы внутренней и внешней политики Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и избранный глава государства Сооронбай Жээнбеков обсудили актуальные вопросы внутренней и внешней политики, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского лидера.

"А.Атамбаев сегодня встретился с избранным президентом Киргизии С.Жээнбековым. В ходе встречи президент поздравил С.Жээнбекова с избранием на пост главы государства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, А.Атамбаев и С.Жээнбеков в ходе встречи обсудили актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны.

"Глава государства подчеркнул, что итоги состоявшихся президентских выборов, которые прошли открыто и демократично, свидетельствуют о высоком доверии граждан Киргизии к С.Жээнбекову и их больших ожиданиях от нового президента страны", - добавил он.

15 октября в Киргизии прошли выборы президента. Кандидат Социал-демократической партии Киргизии, экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков победил на них, набрав 54,22% голосов. Срок полномочий президента А.Атамбаева истекает 1 декабря.

Ранее в аппарате президента Киргизии сообщили агентству, что предварительной датой официального вступления в должность С.Жээнбекова является 24 ноября.

"Инаугурация избранного 15 октября С.Жээнбекова пройдет за неделю до даты официального окончания полномочий А.Атамбаева. Нет ничего страшного в том, что А.Атамбаев уйдет с поста немного раньше официального срока истечения его полномочий", - сказал представитель аппарата.