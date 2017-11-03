Взаимная торговля стран СНГ в текущем году показывает рост - Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев проинформировал Совет глав правительств стран-участниц СНГ о положительной динамике в области взаимной торговли.
"В текущем году, это все отметили, есть положительная динамика взаимной торговли, мы вышли в рост", - сказал он, выступая на заседании Совета в широком составе в пятницу в Ташкенте.
"Товарооборот в рамках СНГ за первое полугодие увеличился примерно на четверть, товарооборот с третьими странами - почти на 27%", - отметил Д.Медведев.
Российский премьер добавил, что в ходе обсуждения вопроса в узком составе, были намечены дальнейшие шаги, как закреплять эти экономические успехи.
Он напомнил, что Содружество является ведущей площадкой для развития многовекторного сотрудничества стран региона с фундаментальной договорно-правовой базой.
"Ни одна наша международная организация, в которой мы участвуем, такой развитой договорно-правовой базы не имеет. Это, откровенно сказать, нужно ценить, это дает возможности для поиска взаимоприемлемых решений, нахождения компромиссов", - подчеркнул Д.Медведев.
Он заверил, что Россия, как и прежде, привержена ценностям и стратегическим целям Содружества, намерена и впредь укреплять сотрудничество во всех сферах на основе принципов равноправия, доверия и добрососедства.
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