Взаимная торговля стран СНГ в текущем году показывает рост - Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев проинформировал Совет глав правительств стран-участниц СНГ о положительной динамике в области взаимной торговли.

"В текущем году, это все отметили, есть положительная динамика взаимной торговли, мы вышли в рост", - сказал он, выступая на заседании Совета в широком составе в пятницу в Ташкенте.

"Товарооборот в рамках СНГ за первое полугодие увеличился примерно на четверть, товарооборот с третьими странами - почти на 27%", - отметил Д.Медведев.

Российский премьер добавил, что в ходе обсуждения вопроса в узком составе, были намечены дальнейшие шаги, как закреплять эти экономические успехи.

Он напомнил, что Содружество является ведущей площадкой для развития многовекторного сотрудничества стран региона с фундаментальной договорно-правовой базой.

"Ни одна наша международная организация, в которой мы участвуем, такой развитой договорно-правовой базы не имеет. Это, откровенно сказать, нужно ценить, это дает возможности для поиска взаимоприемлемых решений, нахождения компромиссов", - подчеркнул Д.Медведев.

Он заверил, что Россия, как и прежде, привержена ценностям и стратегическим целям Содружества, намерена и впредь укреплять сотрудничество во всех сферах на основе принципов равноправия, доверия и добрососедства.