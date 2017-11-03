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СНГ 03.11.2017 12:11

Взаимная торговля стран СНГ в текущем году показывает рост - Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев проинформировал Совет глав правительств стран-участниц СНГ о положительной динамике в области взаимной торговли.

"В текущем году, это все отметили, есть положительная динамика взаимной торговли, мы вышли в рост", - сказал он, выступая на заседании Совета в широком составе в пятницу в Ташкенте.

"Товарооборот в рамках СНГ за первое полугодие увеличился примерно на четверть, товарооборот с третьими странами - почти на 27%", - отметил Д.Медведев.

Российский премьер добавил, что в ходе обсуждения вопроса в узком составе, были намечены дальнейшие шаги, как закреплять эти экономические успехи.

Он напомнил, что Содружество является ведущей площадкой для развития многовекторного сотрудничества стран региона с фундаментальной договорно-правовой базой.

"Ни одна наша международная организация, в которой мы участвуем, такой развитой договорно-правовой базы не имеет. Это, откровенно сказать, нужно ценить, это дает возможности для поиска взаимоприемлемых решений, нахождения компромиссов", - подчеркнул Д.Медведев.

Он заверил, что Россия, как и прежде, привержена ценностям и стратегическим целям Содружества, намерена и впредь укреплять сотрудничество во всех сферах на основе принципов равноправия, доверия и добрососедства.

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Тэги: СНГ, ТОРГОВЛЯ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]