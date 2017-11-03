Экс-премьер Пакистана Шариф предстал перед судом по обвинению в коррупции

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф предстал перед судом в Пакистане по обвинению в коррупции, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Он прибыл в Пакистан из Лондона, где на лечении находится его жена.

На текущем заседании защита попросила объединить три дела против Н.Шарифа в одно. Следующие слушания по делу экс-премьера должны состояться 7 ноября: тогда суд объявит о своем решении по запросу защиты.

Верховный суд Пакистана в июле 2017 года отстранил Н.Шарифа от должности премьер-министра страны в связи с расследованием, открытым из-за причастности его сыновей к так называемым "панамским документам".

В конце октября суд в Пакистане выдал ордер на арест Н.Шарифа по обвинениям в коррупции. Н.Шариф свою вину не признает.

Также обвинения по этому делу предъявлены дочери Н.Шарифа Марьям и его зятю Мухаммаду Сафдару. Они явились в суд в пятницу вместе с экс-премьером.