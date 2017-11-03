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Дальнее зарубежье 03.11.2017 12:18

Сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор

Сирийские правительственные войска полностью освободили от террористов из группировки ИГ город Дейр-эз-Зор, сообщает в пятницу сирийское государственное телевидение.

Эти данные подтверждает и телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

Накануне бойцы сирийской армии провели ряд успешных операций против боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре и установили контроль над рядом городских районов.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, ГОРОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]