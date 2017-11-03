Сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор

Сирийские правительственные войска полностью освободили от террористов из группировки ИГ город Дейр-эз-Зор, сообщает в пятницу сирийское государственное телевидение.

Эти данные подтверждает и телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

Накануне бойцы сирийской армии провели ряд успешных операций против боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре и установили контроль над рядом городских районов.