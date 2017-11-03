Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9829 RUR   0.0292 GBR   2.2229 TRY   0.4467

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.54 Brent   60.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 18° Завтра 11° 18° 5 Ноя 11° 17° 6 Ноя 12° 18°

СНГ 03.11.2017 12:19

Атамбаев подписал указ о проведении 24 ноября инаугурации избранного президента Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о проведении 24 ноября инаугурации избранного главы Киргизии и образовании для этого организационного комитета, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам собеседника агентства, оргкомитету во взаимодействии с ЦИК Киргизии поручено "разработать и утвердить программу соответствующих мероприятий по подготовке церемонии, а также определить место проведения и приглашаемых на церемонию лиц, совместно с МИД обеспечить приглашение иностранных делегаций для участия в церемонии, а также решить иные вопросы, связанные с проведением церемонии".

Указом А.Атамбаева правительству Киргизии поручено "обеспечить реализацию мер, связанных с проведением церемонии, и выделение финансовых средств в объеме, определенном организационным комитетом".

Выборы президента Киргизии состоялись 15 октября, в ходе которых новым главой государства избран кандидат от Социал-демократической партии Киргизии, экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который набрал 54,22 % голосов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАУГУРАЦИЯ


Похожие новости


Инаугурация нового президента Киргизии пройдет 24 ноября - СМИ Жээнбеков официально признан победителем президентских выборов в Киргизии Президент Киргизии взял отпуск для работы над национальной стратегией устойчивого развития до 2040 г В ЕС называют укрепление демократии и верховенства права ключевым направлением сотрудничества с Киргизией Назарбаев поздравил Жээнбекова с избранием президентом Киргизии Киргизия на президентских выборах отстояла независимость, считает Атамбаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]