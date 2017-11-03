Атамбаев подписал указ о проведении 24 ноября инаугурации избранного президента Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о проведении 24 ноября инаугурации избранного главы Киргизии и образовании для этого организационного комитета, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.
По словам собеседника агентства, оргкомитету во взаимодействии с ЦИК Киргизии поручено "разработать и утвердить программу соответствующих мероприятий по подготовке церемонии, а также определить место проведения и приглашаемых на церемонию лиц, совместно с МИД обеспечить приглашение иностранных делегаций для участия в церемонии, а также решить иные вопросы, связанные с проведением церемонии".
Указом А.Атамбаева правительству Киргизии поручено "обеспечить реализацию мер, связанных с проведением церемонии, и выделение финансовых средств в объеме, определенном организационным комитетом".
Выборы президента Киргизии состоялись 15 октября, в ходе которых новым главой государства избран кандидат от Социал-демократической партии Киргизии, экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который набрал 54,22 % голосов.
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