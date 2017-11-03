Армянское лобби всячески стремится препятствовать карабахскому урегулированию – президент Азербайджана

Армянское лобби в различных странах всячески препятствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, вносит свой вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - сказал И.Алиев в пятницу на встрече с руководителем Французско-Азербайджанской группы дружбы Национальной Ассамблеи Франции Пьер-Ален Рафаном.

По его словам, армянское лобби всячески препятствует урегулированию конфликта. "Армянское лобби в различных странах распространяет лживую информацию об Азербайджане и конфликте, пытается всячески ввести в заблуждение мировую общественность и помешать справедливому урегулированию конфликта", - добавил азербайджанский лидер.

А.Азизов