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Карабахский конфликт 03.11.2017 12:31

Армянское лобби всячески стремится препятствовать карабахскому урегулированию – президент Азербайджана

Армянское лобби в различных странах всячески препятствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, вносит свой вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - сказал И.Алиев в пятницу на встрече с руководителем Французско-Азербайджанской группы дружбы Национальной Ассамблеи Франции Пьер-Ален Рафаном.

По его словам, армянское лобби всячески препятствует урегулированию конфликта. "Армянское лобби в различных странах распространяет лживую информацию об Азербайджане и конфликте, пытается всячески ввести в заблуждение мировую общественность и помешать справедливому урегулированию конфликта", - добавил азербайджанский лидер.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]