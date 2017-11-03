Люди по всему миру стоят в очередях за новым IPhone X

Тысячи человек по всему миру стоят в очередях, чтобы одними из первых купить новый IPhone X, сообщает в пятницу "Си-Эн-Би-Си".
В Австралии, одной из первых стран, где начались продажи IPhone X, очередь в центральный магазин Apple Store растянулась на несколько кварталов.
В Сингапуре очереди за новым смартфоном стали занимать еще со среды. Туда приезжают жители близлежащих стран, например, Таиланда, где дата старта продаж IPhone X еще неизвестна.
В Москве, как ранее сообщал "Интерфакс", в день старта продаж полиция ограничила движение по крайней правой полосе на Тверской улице, где находится флагманский магазин re:Store. Для стоящих в очереди людей поставили газовые обогреватели, также возле очереди дежурит "скорая".
В Токио в очереди перед Apple Store до открытия магазина стояли порядка 500 человек.
В Лондоне люди вставали в очередь к флагманскому магазину Apple с вечера 31 октября.
В Нью-Йорке очередь в Apple Store на Пятой авеню растянулась на целый квартал.
Во многих городах стоящие в очереди продают свои места, также претенденты на первые IPhone перепродают купленные гаджеты.
В пятницу продажи IPhone начинаются в 50 странах, в том числе в России, США, Китае, Великобритании, Австралии, Индии и Японии.
Стоимость гаджета в России начинается от 79,9 тыс. рублей. Во столько обойдется модель с памятью 64 Гб. За устройство с памятью 256 Гб придется заплатить 91,9 тыс. рублей.
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