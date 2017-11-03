Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9829 RUR   0.0292 GBR   2.2229 TRY   0.4467

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.54 Brent   60.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 18° Завтра 11° 18° 5 Ноя 11° 17° 6 Ноя 12° 18°

Внешняя политика 03.11.2017 12:49

Франция заинтересована в углублении связей с Азербайджаном – глава межпарламентской группы дружбы

Париж заинтересован в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Баку, заявил руководитель Французско-Азербайджанской группы дружбы Национальной Ассамблеи Франции Пьер-Ален Рафаном, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Все мы, в том числе и президент Франции Эмманюэль Макрон желаем, чтобы французско-азербайджанские отношения продолжали расти», - подчеркнул П-А.Рафан на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил необходимость дальнейшего укрепления политических, экономических и культурных отношений между двумя странами.

И.Алиев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Франция успешно сотрудничают в политической, экономической сферах, энергетике, инфраструктурных проектах. По его словам, французские компании длительные годы активно действуют в Азербайджане.

"На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в сферах космической промышленности, строительства, транспорта, водного хозяйства, военно-технической, развития метро и железных дорог", - отмечается в информации.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Посол Азербайджана во Франции вручил верительные грамоты президенту Макрону Отношения между Баку и Парижем основаны на взаимном интересе – I вице-президент Азербайджана Президент Алиев принял Госсекретаря МИД Франции Встречи Азербайджана и Армении по Карабаху должны стать регулярными - французский дипломат Азербайджанский UNEC и французский университет Валансьена подписали Меморандум о сотрудничестве Президент Алиев обсудил с экс-премьером Франции перспективы двустороннего сотрудничества

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]