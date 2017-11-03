Франция заинтересована в углублении связей с Азербайджаном – глава межпарламентской группы дружбы

Париж заинтересован в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Баку, заявил руководитель Французско-Азербайджанской группы дружбы Национальной Ассамблеи Франции Пьер-Ален Рафаном, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«Все мы, в том числе и президент Франции Эмманюэль Макрон желаем, чтобы французско-азербайджанские отношения продолжали расти», - подчеркнул П-А.Рафан на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Он отметил необходимость дальнейшего укрепления политических, экономических и культурных отношений между двумя странами.
И.Алиев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Франция успешно сотрудничают в политической, экономической сферах, энергетике, инфраструктурных проектах. По его словам, французские компании длительные годы активно действуют в Азербайджане.
"На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в сферах космической промышленности, строительства, транспорта, водного хозяйства, военно-технической, развития метро и железных дорог", - отмечается в информации.
Р.Бабаев
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