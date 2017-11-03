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Это интересно 03.11.2017 13:03

WhatsApp недоступен в ряде стран мира

Мессенджер WhatsApp оказался недоступен в нескольких странах мира, сообщают в пятницу пользователи Twitter.

В частности, WhatsApp не работает у пользователей в России.

Пользователи испытывают сложности с отправкой и получением сообщений в мессенджере.

Согласно сайту DownDetector, отслеживающему сбои в работе сайтов и приложений, сообщения о проблемах с WhatsApp начали поступать около 10.10 утра по московскому времени.

Карта обращений свидетельствует, что проблемы с WhatsApp наблюдаются в ряде европейских и латиноамериканских стран, России, Индии, Малайзии, Южной Африке и США.

Сама социальная сеть произошедшее пока не прокомментировала.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, МЕССЕНДЖЕР, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]