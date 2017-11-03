WhatsApp недоступен в ряде стран мира

Мессенджер WhatsApp оказался недоступен в нескольких странах мира, сообщают в пятницу пользователи Twitter.

В частности, WhatsApp не работает у пользователей в России.

Пользователи испытывают сложности с отправкой и получением сообщений в мессенджере.

Согласно сайту DownDetector, отслеживающему сбои в работе сайтов и приложений, сообщения о проблемах с WhatsApp начали поступать около 10.10 утра по московскому времени.

Карта обращений свидетельствует, что проблемы с WhatsApp наблюдаются в ряде европейских и латиноамериканских стран, России, Индии, Малайзии, Южной Африке и США.

Сама социальная сеть произошедшее пока не прокомментировала.