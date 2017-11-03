Медведев назвал антитеррор одним из приоритетов СНГ

Противодействие терроризму является приоритетом работы совета глав правительств стран Содружества независимых государств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Противодействие таким актам, противодействие финансированию такой деятельности было и остается одним из приоритетов работы в рамках Содружества. Страны СНГ обмениваются информацией в этой сфере, а компетентные органы, конечно, должны оказывать друг другу поддержку", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.
Он отметил, что любые проявления терроризма приносят огромные проблемы и сопровождаются человеческими трагедиями.
В четверг главы правительств стран СНГ по итогам саммита в Ташкенте подписали Соглашение об обмене информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.
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