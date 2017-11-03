Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9829 RUR   0.0292 GBR   2.2229 TRY   0.4467

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.54 Brent   60.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 18° Завтра 11° 18° 5 Ноя 11° 17° 6 Ноя 12° 18°

СНГ 03.11.2017 13:28

Возможная встреча Путина и Трампа позволит двум лидерам обозначить позиции в отношении КНДР и, не исключено, сблизить их - Слуцкий

Встреча на полях АТЭС во Вьетнаме президентов России и США, безусловно, была бы полезной - как с точки зрения укрепления личных контактов, так и для большего понимания друг другом позиций Москвы и Вашингтона по самым острым вопросам международной повестки, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Считаю, возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа позволит двум лидерам напрямую обозначить свои позиции в отношении острейших проблем и путей их преодоления. И, в первую очередь, связанных с ситуацией вокруг КНДР", - сказал Л.Слуцкий "Интерфаксу" в пятницу.

Он также не исключил, что личный контакт поможет "в чем-то сблизить" эти позиции.

Как сообщалось, Д.Трамп заявил о возможной встрече с В.Путиным "на полях" предстоящего саммита АТЭС.

"Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он отметил, что на вероятной встрече с российским лидером можно было бы обсудить также вопросы, касающиеся Сирии и Украины.

Конечно, заметил Л.Слуцкий, если такая встреча состоится, не стоит рассчитывать на какие-то "прорывные договоренности" - с учетом, прежде всего, внутриполитической ситуации в США.

"Но в любом случае прямой контакт лидеров России и США, обсуждение ими проблем из "топа" международной повестки - это, безусловно, было бы принципиально важно и полезно", - полагает глава комитета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]