Возможная встреча Путина и Трампа позволит двум лидерам обозначить позиции в отношении КНДР и, не исключено, сблизить их - Слуцкий

Встреча на полях АТЭС во Вьетнаме президентов России и США, безусловно, была бы полезной - как с точки зрения укрепления личных контактов, так и для большего понимания друг другом позиций Москвы и Вашингтона по самым острым вопросам международной повестки, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Считаю, возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа позволит двум лидерам напрямую обозначить свои позиции в отношении острейших проблем и путей их преодоления. И, в первую очередь, связанных с ситуацией вокруг КНДР", - сказал Л.Слуцкий "Интерфаксу" в пятницу.
Он также не исключил, что личный контакт поможет "в чем-то сблизить" эти позиции.
Как сообщалось, Д.Трамп заявил о возможной встрече с В.Путиным "на полях" предстоящего саммита АТЭС.
"Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он отметил, что на вероятной встрече с российским лидером можно было бы обсудить также вопросы, касающиеся Сирии и Украины.
Конечно, заметил Л.Слуцкий, если такая встреча состоится, не стоит рассчитывать на какие-то "прорывные договоренности" - с учетом, прежде всего, внутриполитической ситуации в США.
"Но в любом случае прямой контакт лидеров России и США, обсуждение ими проблем из "топа" международной повестки - это, безусловно, было бы принципиально важно и полезно", - полагает глава комитета.
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