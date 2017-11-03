Возможная встреча Путина и Трампа позволит двум лидерам обозначить позиции в отношении КНДР и, не исключено, сблизить их - Слуцкий

Встреча на полях АТЭС во Вьетнаме президентов России и США, безусловно, была бы полезной - как с точки зрения укрепления личных контактов, так и для большего понимания друг другом позиций Москвы и Вашингтона по самым острым вопросам международной повестки, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Считаю, возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа позволит двум лидерам напрямую обозначить свои позиции в отношении острейших проблем и путей их преодоления. И, в первую очередь, связанных с ситуацией вокруг КНДР", - сказал Л.Слуцкий "Интерфаксу" в пятницу.

Он также не исключил, что личный контакт поможет "в чем-то сблизить" эти позиции.

Как сообщалось, Д.Трамп заявил о возможной встрече с В.Путиным "на полях" предстоящего саммита АТЭС.

"Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он отметил, что на вероятной встрече с российским лидером можно было бы обсудить также вопросы, касающиеся Сирии и Украины.

Конечно, заметил Л.Слуцкий, если такая встреча состоится, не стоит рассчитывать на какие-то "прорывные договоренности" - с учетом, прежде всего, внутриполитической ситуации в США.

"Но в любом случае прямой контакт лидеров России и США, обсуждение ими проблем из "топа" международной повестки - это, безусловно, было бы принципиально важно и полезно", - полагает глава комитета.