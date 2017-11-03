В школе №6 города Баку прошел открытый урок, посвященный поэту Гамзату Цадасы

2 ноября с.г. в школе №6 города Баку состоялся открытый урок, посвящённый 140-летию со дня рождения Гамзата Цадасы. Он народный поэт Дагестана, драматург, публицист и художник. Его сыном является известный советский поэт Расул Гамзатов.
Приветствуя участников, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин отметил: «Семья Гамзатовых – по-своему уникальная и творческая. Гамзат Цадаса, благодаря своему таланту, стал для народов Кавказа своеобразным проводником в мир русской литературы. Он долгие годы делал литературные переводы произведений А.С.Пушкина и других русских авторов на аварский язык».
Учащиеся школы подготовили презентацию о жизни и творчестве Гамзата Цадасы. Прозвучали стихи поэта на аварском языке, в исполнении Айдан Исаевой и Джанем Уздамар.
Перед участниками урока выступила заместитель председателя Аварской общины Фатима Хутраева.
Украшением урока стал аварский танец в исполнении Магомеда Халыгвердиева и Эльяра Рзаева.
На уроке присутствовала директор школы №6 города Баку Гюльшан Оруджева.
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