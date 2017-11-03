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03.11.2017 13:29

В школе №6 города Баку прошел открытый урок, посвященный поэту Гамзату Цадасы

2 ноября с.г. в школе №6 города Баку состоялся открытый урок, посвящённый 140-летию со дня рождения Гамзата Цадасы. Он народный поэт Дагестана, драматург, публицист и художник. Его сыном является известный советский поэт Расул Гамзатов.

Приветствуя участников, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин отметил: «Семья Гамзатовых – по-своему уникальная и творческая. Гамзат Цадаса, благодаря своему таланту, стал для народов Кавказа своеобразным проводником в мир русской литературы. Он долгие годы делал литературные переводы произведений А.С.Пушкина и других русских авторов на аварский язык».

Учащиеся школы подготовили презентацию о жизни и творчестве Гамзата Цадасы. Прозвучали стихи поэта на аварском языке, в исполнении Айдан Исаевой и Джанем Уздамар.

Перед участниками урока выступила заместитель председателя Аварской общины Фатима Хутраева.

Украшением урока стал аварский танец в исполнении Магомеда Халыгвердиева и Эльяра Рзаева.

На уроке присутствовала директор школы №6 города Баку Гюльшан Оруджева.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]