Казахстан готов взаимодействовать с Киргизией при условии, что Бишкек будет действовать в соответствии с нормами ЕАЭС - премьер Казахстана

Премьер-министр Казахстана Бакыжан Сагинтаев заявил, что правительство Казахстана готово взаимодействовать с правительством Киргизии по разрешению ситуации на киргизско-казахстанской границе, но для этого в Киргизии должны привести свои действия и законодательство в соответствие с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Со стороны Казахстана все идет в рамках законодательства, мы требуем и рассчитываем на конткретизацию позиций со стороны Киргизии по пяти принципам", - заявил Б.Сагинтаев, выступая в пятницу в Ташкенте на заседании Совета глав правительств СНГ, отвечая на выступление премьера Киргизии Сапара Исакова об усилении контроля со стороны Казахстана на границе с Киргизией.
Он пояснил, что речь идет о необходимости приведения Киргизией норм налогового национального законодательства в соответствии с нормами ЕАЭС; противодействие нелегальному экспорту; принятие мер по обеспечению ветеринарного и фито-санитарного контроля в соответствии с нормами ЕАЭС; принятие мер по недопущению контрабанды оружия, наркотиков и боеприпасов.
"Таким образом, мы защищаем не только наши национальные интересы, но и интересы ЕАЭС. Принимаемые меры на казахстанско-киргизской границе не носят дискриминационного характера, и казахская сторона готова к партнерству, диалогу и взаимодействию в сфере контроля", - подчеркнул Б.Сагинтаев.
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