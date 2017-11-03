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СНГ 03.11.2017 14:13

Предприятия стран СНГ страдают от деятельности международных картелей - Медведев

Международные картели наносят урон экономикам стран Содружества независимых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы видим в деятельности международных картелей урон нашим экономикам, вернее урон тем видам производств, тем предприятиям, которые действуют на территории стран-участниц СНГ", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.

Он пояснил, что подобные монополистические объединения диктуют свои условия всему мировому рынку.

По его словам из-за соглашений о ценах страдают интересы отдельных предприятий и производств, размещённых на территории стран СНГ, и людей, которые вынуждены переплачивать за картельный сговор.

В пятницу главы правительств стран СНГ по итогам саммита в Ташкенте приняли заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, МИР, КАРТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]