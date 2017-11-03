Предприятия стран СНГ страдают от деятельности международных картелей - Медведев

Международные картели наносят урон экономикам стран Содружества независимых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы видим в деятельности международных картелей урон нашим экономикам, вернее урон тем видам производств, тем предприятиям, которые действуют на территории стран-участниц СНГ", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.

Он пояснил, что подобные монополистические объединения диктуют свои условия всему мировому рынку.

По его словам из-за соглашений о ценах страдают интересы отдельных предприятий и производств, размещённых на территории стран СНГ, и людей, которые вынуждены переплачивать за картельный сговор.

В пятницу главы правительств стран СНГ по итогам саммита в Ташкенте приняли заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям.