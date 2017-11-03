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СНГ 03.11.2017 14:34

Свыше 10 документов, связанных с экономической деятельностью СНГ, принято на Совете глав правительств стран Содружества

Руководители правительств стран СНГ по итогам заседания приняли более 10 документов, касающиеся различных экономических вопросов деятельности Содружества.

Среди них - решение Совета глав правительств СНГ о ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли и Соглашение об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров в государствах-участниках СНГ.

Также подписаны протоколы о внесении изменений в Соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ и о внесении изменений в Соглашение о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков государств-участников СНГ; принято решение Совета глав правительств СНГ о внесении изменений в Положение о Координационном транспортном совещании государств-участников СНГ.

Кроме того, приняты решения Совета глав правительств СНГ о Концепции сотрудничества в области мелиорации земель и о концепции сотрудничества в области нефтегазового машиностроения и планах первоочередных мероприятий по их реализации.

Главы правительств приняли решение о ходе подготовки к проведению переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ.

Отдельное решение Совета касается финансирования в 2018 году плана мероприятий по реализации основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн- участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах- участниках СНГ на период до 2020 года.

Несколько документов касаются работы самого Содружества. Это, в частности, решения об исполнении единого бюджета органов СНГ за 2016 год, о внесении изменений в единый бюджет органов СНГ на 2017 год, об изменении размеров долевых взносов государств-участников СНГ на обеспечение деятельности секретариата Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ из единого бюджета органов СНГ, о едином бюджете органов Содружества Независимых Государств на 2018 год, о внесении изменений в решение от 2007 года о финансовом обеспечении деятельности органов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и предельной численности его исполнительной дирекции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]