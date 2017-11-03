Венесуэла намерена реструктурировать внешний долг

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что страна проведет реструктуризацию внешних долгов, после того как государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) произведет на этой неделе платеж в $1,1 млрд.

Делая предусмотренный графиком платеж, сообщил президент в выступлении по телевидению, Венесуэла одновременно создает комиссию для изучения вопроса о "реструктуризации всех будущих платежей".

Каракас намерен добиваться от кредиторов добровольной реструктуризации долгов, общая сумма которых превышает $100 млрд.

Участники рынков давно опасались дефолта Венесуэлы, которая переживает тяжелый политический и экономический кризис. Золотовалютные резервы Венесуэлы еще в апреле сократились до менее чем $10 млрд, а поступлений из единственного источника валютной выручки - доходов от продажи нефти - недостаточно, чтобы обслуживать долги.

Н.Мадуро сообщил, что с 2013 года, когда он занял пост президента Венесуэлы, страна произвела выплаты по госдолгу на общую сумму $71,1 млрд, несмотря на сокращение нефтяных доходов на $100 млрд.

Венесуэльский президент долгое время сопротивлялся призывам прекратить платежи по долгу, несмотря на углубление гуманитарного кризиса в стране, и эксперты скептически оценивают перспективы реструктуризации долга, пишет газета Financial Times.

"Говорить о желании провести реструктуризацию венесуэльского долга в условиях финансовых санкций и экономического коллапса - это полный абсурд, - отмечает профессор экономики Andres Bello Catholic University в Каракасе Орландо Ошоа. - Это нереально".

"Проведение очередного платежа, а затем рефинансирование и реструктуризация долга. Логики в этом нет", - заявил старший экономист консалтинговой компании Ecoanalitica Асдрубал Оливерос.

Венесуэльский экономист и оппозиционный политик Анхель Альварадо отмечает отсутствие экономической программы, которая сопровождала бы предложение о реструктуризации долга. "Кажется, Н.Мадуро реально не заинтересован в пересмотре условий погашения долга, и этот шаг может быть лишь частью тактики и попыткой сбить с толку остальной мир - в этот раз через финансовые рынки", - заявил эксперт.

Дополнительным негативным фактором для Венесуэлы являются введенные ранее в этом году США санкции в отношении страны.

В августе этого года президент США Дональд Трамп ввел меры для ограничения заимствований Венесуэлы на американских финансовых рынках, запретив фининститутам покупку новых облигаций, выпускаемых властями страны, в том числе госкомпанией PDVSA, пишет газета The Wall Street Journal.

Санкции также запрещают инвесторам принимать участие в обмене долга, который могут предложить власти Венесуэлы во главе с Н.Мадуро. Это делает реструктуризацию венесуэльского долга очень сложной, практически невозможной задачей, отмечают эксперты.

"Я думаю, это начало конца. Заявление о планах реструктуризации долга указывает на исключительно сложную позицию страны в плане ликвидности, и власти выказывают наивность в отношении доступных им вариантов, - говорит Патрик Эстеруэлас, глава аналитического подразделения хедж-фонда EMSO, ориентированного на emerging markets. - Они все еще думают, что смогут спокойно реструктуризировать долг, не заплатив цены за дефолт".

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эл Аиссами, которому Н.Мадуро поручил ведение переговоров о реструктуризации долга, находится в санкционном списке США с февраля текущего года по подозрению в помощи наркоторговцам.

Т.Эл Аиссами, и другие представители правительства Венесуэлы, против которых США ввели санкции, отвергают все обвинения и называют действия американских властей попыткой дестабилизировать работу правительства.

"С учетом американских санкций и политики действующего правительства, неясно, существует ли какой-либо другой путь, кроме того, как удерживать активы PDVSA и другие госактивы, вне зоны доступа кредиторов", - отмечает старший партнер юридической компании Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Ричард Купер.

Облигации Венесуэлы в среднем торгуются на уровне $0,36 на $1 номинала. Стоимость бондов с погашением в 2027 году опустилась до $0,5 на $1.

Институт международных финансов (IIF) в пятницу планирует провести телефонную конференцию для инвесторов, чтобы обсудить план Н.Мадуро, сообщает агентство Bloomberg.

Россия является крупным кредитором Венесуэлы. В 2011 году РФ предоставила Венесуэле кредит на сумму до $4 млрд для финансирования поставок российской промышленной продукции. В 2014 году Венесуэла обратилась к РФ с просьбой продлить период использования кредита. В сентябре 2016 года российское правительство одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение о выдаче кредита Венесуэле, в соответствии с которым долг на общую сумму $2,84 млрд консолидируется и гасится равными полугодовыми траншами в течение трех лет, начиная с марта 2019 года.

Эта сумма складывается из нескольких статей - просрочка по долгу и по процентам в размере $265 млн, проценты на просрочку - $14,5 млн, основной долг к погашению 30 сентября 2016 года - $265 млн, с 31 марта 2017 по 30 сентября 2021 года - $2,2 млрд, проценты к оплате 30 сентября - $87 млн. Начиная с 26 сентября на использованную сумму кредита начисляются проценты по ставке 8% годовых, проценты по просрочке - 12%.

В октябре этого года глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Венесуэла обратилась за реструктуризацией долга.

"Условия реструктуризации обсуждаются. Мы в целом с министерством финансов такие условия выработали. Если венесуэльская сторона быстро сможет парафировать эти соглашения, есть все основания до конца текущего года договориться и подписать условия реструктуризации", - сказал он в кулуарах финансовой G20 в Вашингтоне.

По словам А.Силуанова, РФ готова дать Венесуэле отсрочку. "Сделать для первой части достаточно льготные условия с небольшой суммой погашения, чтобы было по силам коллегам из Венесуэлы большую часть перенести на второй этап расчета по этому долгу", - пояснил А.Силуанов предложенную схему.

По состоянию на 27 октября Венесуэла соглашение еще не парафировала.