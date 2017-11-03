Суд на Украине по иску Саакашвили к Порошенко о гражданстве начнется 22 ноября

Высший административный суд Украины (ВАСУ) открыл производство по иску лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о признании незаконным и отмене указа о прекращении гражданства Украины М.Саакашвили, заседание назначено на 22 ноября.
"Наконец, спустя 3 месяца борьбы ... мы смогли получить документы о лишении меня гражданства и подать иск об обжаловании незаконного указа президента. Очень символично, что Высший административный суд Украины назначил заседание по этому делу на 22 ноября - День достоинства и свободы", - написал М.Саакашвили на своей странице в Фейсбуке в пятницу.
Он указал дату и место проведения заседания - 22 ноября в 10:00, ВАСУ, город Киев, ул. Московская, 8, корп. 5.
Политик также выложил фотокопию соответствующего определения ВАСУ от 2 ноября, в котором, в частности, сказано: "Открыть производство в административном деле по иску Саакашвили Михаила Николозовича к президенту Украины Порошенко Петру Алексеевичу о признании незаконным и отмене указа президента Украины №196/2017 от 26.07.2017... Обязать ответчика до 14.11.2017 предоставить письменные возражения против иска и все материалы, которые были или должны быть взяты ответчиком во внимание при принятии решения, по поводу которого подан иск".
Данное определение обжалованию не подлежит.
Как сообщалось, в июле президент Украины П.Порошенко лишил М.Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.
10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.
25 октября М.Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства и планирует обжаловать это в суде.
Франция заинтересована в углублении связей с Азербайджаном – глава межпарламентской группы дружбы
Армянское лобби всячески стремится препятствовать карабахскому урегулированию – президент Азербайджана
Рост ненефтяного ВВП Азербайджана к 2019г ускорится до 2,8%, спад нефтяного сектора замедлится до 1% - МВФ
Ежегодные доходы от деятельности комплекса SOCAR GPC могут составить до $1,2 млрд
Президент Азербайджана уверен в экономической эффективности ж/д БТК
Пользователи сообщают о восстановлении работы WhatsApp
WhatsApp недоступен в ряде стран мира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В школе №6 города Баку прошел открытый урок, посвященный поэту Гамзату Цадасы
Началась регистрация на Caspian Energy Medical Forum
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»