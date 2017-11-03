Суд на Украине по иску Саакашвили к Порошенко о гражданстве начнется 22 ноября

Высший административный суд Украины (ВАСУ) открыл производство по иску лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о признании незаконным и отмене указа о прекращении гражданства Украины М.Саакашвили, заседание назначено на 22 ноября.

"Наконец, спустя 3 месяца борьбы ... мы смогли получить документы о лишении меня гражданства и подать иск об обжаловании незаконного указа президента. Очень символично, что Высший административный суд Украины назначил заседание по этому делу на 22 ноября - День достоинства и свободы", - написал М.Саакашвили на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Он указал дату и место проведения заседания - 22 ноября в 10:00, ВАСУ, город Киев, ул. Московская, 8, корп. 5.

Политик также выложил фотокопию соответствующего определения ВАСУ от 2 ноября, в котором, в частности, сказано: "Открыть производство в административном деле по иску Саакашвили Михаила Николозовича к президенту Украины Порошенко Петру Алексеевичу о признании незаконным и отмене указа президента Украины №196/2017 от 26.07.2017... Обязать ответчика до 14.11.2017 предоставить письменные возражения против иска и все материалы, которые были или должны быть взяты ответчиком во внимание при принятии решения, по поводу которого подан иск".

Данное определение обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, в июле президент Украины П.Порошенко лишил М.Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.

10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.

25 октября М.Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства и планирует обжаловать это в суде.