Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9829 RUR   0.0292 GBR   2.2229 TRY   0.4467

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.54 Brent   60.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 18° Завтра 11° 18° 5 Ноя 11° 17° 6 Ноя 12° 18°

СНГ 03.11.2017 15:01

Суд на Украине по иску Саакашвили к Порошенко о гражданстве начнется 22 ноября

Высший административный суд Украины (ВАСУ) открыл производство по иску лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о признании незаконным и отмене указа о прекращении гражданства Украины М.Саакашвили, заседание назначено на 22 ноября.

"Наконец, спустя 3 месяца борьбы ... мы смогли получить документы о лишении меня гражданства и подать иск об обжаловании незаконного указа президента. Очень символично, что Высший административный суд Украины назначил заседание по этому делу на 22 ноября - День достоинства и свободы", - написал М.Саакашвили на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Он указал дату и место проведения заседания - 22 ноября в 10:00, ВАСУ, город Киев, ул. Московская, 8, корп. 5.

Политик также выложил фотокопию соответствующего определения ВАСУ от 2 ноября, в котором, в частности, сказано: "Открыть производство в административном деле по иску Саакашвили Михаила Николозовича к президенту Украины Порошенко Петру Алексеевичу о признании незаконным и отмене указа президента Украины №196/2017 от 26.07.2017... Обязать ответчика до 14.11.2017 предоставить письменные возражения против иска и все материалы, которые были или должны быть взяты ответчиком во внимание при принятии решения, по поводу которого подан иск".

Данное определение обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, в июле президент Украины П.Порошенко лишил М.Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.

10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.

25 октября М.Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства и планирует обжаловать это в суде.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, СУД, ГРАЖДАНСТВО


Похожие новости


Генпрокурор Украины заявляет о наличии препятствий для экстрадиции Саакашвили Генпрокурор Украины призывает Саакашвили решать вопрос о гражданстве в суде Грузия подтвердила Украине требование об экстрадиции Саакашвили Саакашвили заявил о намерении до конца бороться с олигархами, "взявшими в заложники" Украину и Грузию Саакашвили незаконно находится на территории Украины, но о задержании его пока речь не идет - МВД В окружении Саакашвили сообщают о задержании его сторонников, причастных к "прорыву" экс-губернатора на Украину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]