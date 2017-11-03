Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9829 RUR   0.0292 GBR   2.2229 TRY   0.4467

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.54 Brent   60.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 18° Завтра 11° 18° 5 Ноя 11° 17° 6 Ноя 12° 18°

Финансы 03.11.2017 14:36

Базовая инфляция в Турции усилилась в октябре до 11,8% - максимума за 13 лет

Базовая инфляция в Турции, не учитывающая колебания цен на топливо и продукты питания, усилилась в октябре до максимума с января 2004 года - 11,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные.

Общий показатель инфляции составил в прошлом месяце 11,9%, обновив максимум с 2008 года, поскольку слабость лиры и рост цен на энергоносители подстегнули повышение потребительских цен в целом. Аналитики в среднем ожидали ускорения инфляции с сентябрьских 11,2% до 11,5%.

Таким образом, задача турецкого центробанка усложняется: ему придется добиваться замедления инфляции до такого уровня, при котором снижение стоимости кредитования, необходимое для поддержки экономики, будет разумным и оправданным шагом. Следующее заседание ЦБ назначено на 14 декабря.

Ранее на этой неделе глава центрального банка Турции Мурат Четинкая объявил, что постепенного ослабления инфляции в стране следует ждать не ранее декабря. В среду ЦБ повысил прогнозы среднегодовых темпов роста потребительских цен: в текущем году с 8,7% до 9,8%, в 2018 году - с 6,4% до 7%.

При этом ЦБ Турции стремится удержать инфляцию на уровне около 5%, допуская колебания в диапазоне от 3% до 7%.

Турецкая лира подешевела на 1% в паре с долларом США после публикации данных об инфляции. Доходность 2-летних гособлигаций поднялась до максимума с апреля 2009 года - 13,21%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, УСКОРЕНИЕ


Похожие новости


Инфляция в Турции усилилась в марте до 11,3% - максимума с 2008 г. Инфляция в Турции превысила 10% впервые почти за 5 лет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]