Базовая инфляция в Турции усилилась в октябре до 11,8% - максимума за 13 лет

Базовая инфляция в Турции, не учитывающая колебания цен на топливо и продукты питания, усилилась в октябре до максимума с января 2004 года - 11,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные.

Общий показатель инфляции составил в прошлом месяце 11,9%, обновив максимум с 2008 года, поскольку слабость лиры и рост цен на энергоносители подстегнули повышение потребительских цен в целом. Аналитики в среднем ожидали ускорения инфляции с сентябрьских 11,2% до 11,5%.

Таким образом, задача турецкого центробанка усложняется: ему придется добиваться замедления инфляции до такого уровня, при котором снижение стоимости кредитования, необходимое для поддержки экономики, будет разумным и оправданным шагом. Следующее заседание ЦБ назначено на 14 декабря.

Ранее на этой неделе глава центрального банка Турции Мурат Четинкая объявил, что постепенного ослабления инфляции в стране следует ждать не ранее декабря. В среду ЦБ повысил прогнозы среднегодовых темпов роста потребительских цен: в текущем году с 8,7% до 9,8%, в 2018 году - с 6,4% до 7%.

При этом ЦБ Турции стремится удержать инфляцию на уровне около 5%, допуская колебания в диапазоне от 3% до 7%.

Турецкая лира подешевела на 1% в паре с долларом США после публикации данных об инфляции. Доходность 2-летних гособлигаций поднялась до максимума с апреля 2009 года - 13,21%.