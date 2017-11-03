Производство цемента в Азербайджане к 2022г увеличится на 8% по сравнению с 2017г

Правительство Азербайджана в среднесрочной перспективе прогнозирует рост производства цемента, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Согласно прогнозам, в 2017 году производство цемента в стране составит 2 млн 449,9 тыс. тонн, что на 143 тыс. тонн больше, чем в 2016 году.
Тенденция роста производства цемента сохранится в 2018-2021гг.
В частности, на 2018 год производство цемента прогнозируется в объеме 2млн. 498 тыс. тонн, в 2019г – 2 млн. 548,8 тыс. тонн, в 2020г – 2 млн. 599,8 тыс. тонн, в 2021г – 2 млн. 651,8 тыс. тонн. Таким образом, к 2022г рост по сравнению с показателем 2017 года составит 8,2%.
Б.Рустамбеков
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