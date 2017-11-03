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Бизнес и законодательство 03.11.2017 15:05

Производство цемента в Азербайджане к 2022г увеличится на 8% по сравнению с 2017г

Правительство Азербайджана в среднесрочной перспективе прогнозирует рост производства цемента, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно прогнозам, в 2017 году производство цемента в стране составит 2 млн 449,9 тыс. тонн, что на 143 тыс. тонн больше, чем в 2016 году.

Тенденция роста производства цемента сохранится в 2018-2021гг.

В частности, на 2018 год производство цемента прогнозируется в объеме 2млн. 498 тыс. тонн, в 2019г – 2 млн. 548,8 тыс. тонн, в 2020г – 2 млн. 599,8 тыс. тонн, в 2021г – 2 млн. 651,8 тыс. тонн. Таким образом, к 2022г рост по сравнению с показателем 2017 года составит 8,2%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЦЕМЕНТ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]