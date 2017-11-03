Пользователи сообщают о восстановлении работы WhatsApp

Пользователи социальных сетей в пятницу сообщают о нормализации работы мессенджера WhatsApp.

В пятницу в Twitter пользователи из разных стран пишут, что мессенджер работает, некоторые пользователи удивляются информации о сбоях в WhatsApp и отмечают, что не заметили проблем.

Ранее WhatsApp оказался недоступен в нескольких странах мира. По данным сайта DownDetector сбои происходили в ряде европейских и латиноамериканских стран, России, Индии, Малайзии, Южной Африке и США. По состоянию на 14.51 количество сообщений о сбоях в работе мессенджера снизилось почти до нуля.

О причинах сбоя в WhatsApp и в Facebook, владеющей мессенджером, пока не рассказали.