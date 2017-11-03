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Это интересно 03.11.2017 15:07

Пользователи сообщают о восстановлении работы WhatsApp

Пользователи социальных сетей в пятницу сообщают о нормализации работы мессенджера WhatsApp.

В пятницу в Twitter пользователи из разных стран пишут, что мессенджер работает, некоторые пользователи удивляются информации о сбоях в WhatsApp и отмечают, что не заметили проблем.

Ранее WhatsApp оказался недоступен в нескольких странах мира. По данным сайта DownDetector сбои происходили в ряде европейских и латиноамериканских стран, России, Индии, Малайзии, Южной Африке и США. По состоянию на 14.51 количество сообщений о сбоях в работе мессенджера снизилось почти до нуля.

О причинах сбоя в WhatsApp и в Facebook, владеющей мессенджером, пока не рассказали.

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Тэги: МИР, МЕССЕНДЖЕР, РАБОТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]