В Каталонии могут отказаться от рождественский иллюминации в знак протеста против испанского правосудия

Некоторые каталонские политики обдумывают идею отказа на территории их автономного сообщества от рождественской иллюминации в этом году в знак протеста против действий судебных властей Испании, сообщают в пятницу испанские СМИ.

В частности, с такой идеей выступает депутат парламента Испании от партии "Левые республиканцы Каталонии" Жоан Тарда. При этом его партия пока официально не выступила в поддержку этой инициативы.

Сторонники отказа от рождественской иллюминации хотят таким образом выразить недовольство решением взять под стражу до суда бывших членов каталонского правительства. Их обвиняют, в частности, в мятеже.