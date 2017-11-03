В Каталонии могут отказаться от рождественский иллюминации в знак протеста против испанского правосудия

Некоторые каталонские политики обдумывают идею отказа на территории их автономного сообщества от рождественской иллюминации в этом году в знак протеста против действий судебных властей Испании, сообщают в пятницу испанские СМИ.
В частности, с такой идеей выступает депутат парламента Испании от партии "Левые республиканцы Каталонии" Жоан Тарда. При этом его партия пока официально не выступила в поддержку этой инициативы.
Сторонники отказа от рождественской иллюминации хотят таким образом выразить недовольство решением взять под стражу до суда бывших членов каталонского правительства. Их обвиняют, в частности, в мятеже.
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