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Дальнее зарубежье 03.11.2017 15:39

В Каталонии могут отказаться от рождественский иллюминации в знак протеста против испанского правосудия

Некоторые каталонские политики обдумывают идею отказа на территории их автономного сообщества от рождественской иллюминации в этом году в знак протеста против действий судебных властей Испании, сообщают в пятницу испанские СМИ.

В частности, с такой идеей выступает депутат парламента Испании от партии "Левые республиканцы Каталонии" Жоан Тарда. При этом его партия пока официально не выступила в поддержку этой инициативы.

Сторонники отказа от рождественской иллюминации хотят таким образом выразить недовольство решением взять под стражу до суда бывших членов каталонского правительства. Их обвиняют, в частности, в мятеже.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, РОЖДЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]