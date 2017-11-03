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Дальнее зарубежье 03.11.2017 15:59

Прокуратура ЮАР подала апелляцию с требованием увеличить срок Писториусу за убийство до 15 лет

Национальная прокуратура ЮАР подала апелляцию с требованием увеличить тюремный срок легкоатлета Оскара Писториуса за убийство девушки с 6 до 15 лет лишения свободы, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Слушание состоялось в Верховном апелляционном суде Южной Африки. Представители прокуратуры заявили, что считают наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шокирующе мягким, и призвали пересмотреть приговор в пользу увеличения срока до 15 лет. Это наказание считается минимальным в ЮАР за непреднамеренное убийство.

Адвокат семьи погибшей модели и возлюбленной легкоатлета Ревы Стенкамп Таня Коэн заявила, что семья поддерживает эту апелляцию.

В конце октября 2014 года суд Претории приговорил О.Писториуса к пяти годам лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийстве Р.Стенкамп, однако затем увеличил срок до шести лет после апелляции на прежний приговор. Инцидент, приведший к ее гибели, произошел в 2013 году. Бегун застрелили свою девушку через дверь ванной, приняв ее за грабителя.

Паралимпиец был также осужден условно на три года за хранение огнестрельного оружия. Через год судебные власти ЮАР согласились разрешить спортсмену остаток своего срока провести под домашним арестом.

Легкоатлет-ампутант О.Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. В 2012 году он стал первым в истории человеком без обеих ног, принявшим участие в Олимпиаде среди здоровых спортсменов.

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Тэги: ЮАР, ПИСТОРИУС, СРОК, АПЕЛЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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