В Киргизии назначен новый министр культуры вместо ушедшего в отставку на фоне скандала с захоронением мумии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назначил нового министра культуры вместо ушедшего в отставку Тугелбая Казакова на фоне скандала с захоронением древней мумии женщины.
Как сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе президента Киргизии, "А.Атамбаев подписал указ о назначении Султанбека Жумагулова министром культуры, информации и туризма республики".
28 октября прежний министр культуры Киргизии Тугелбай Казаков подал в отставку. О причинах отставки не сообщается. Однако до его ухода с поста в Киргизии несколько недель обсуждался вопрос захоронение мумии женщины, которая с конца 1950 годов хранилась в Национальном историческом музее, но 14 октября была захоронена в Баткенской области на юге Киргизии.
Инициатором захоронения выступило министерство культуры под давлением священнослужителей. Т.Казаков утверждал, что для хранения мумии в музее нет соответствующих условий, поэтому единственно правильным решением является ее захоронение.
Ученые назвали захоронение мумии "умышленным уничтожением научного материала и ударом в спину науки" и потребовали отставки Т.Казакова. Против захоронения выступил и А.Атамбаев, назвавший это большой ошибкой.
Мумию молодой женщины обнаружили ленинградские археологи в ходе раскопок, проводимых в Баткенской области в 1956 году командой археологов под началом Юрия Баруздина. После обнаружения останков ученые передали их в исторический музей республики, где она находилась все эти годы. Исследователи считают, что находка датируется I-V веком нашей эры.
Захоронение мумии было произведено 14 октября в Баткенской области, похоронили женщину по мусульманским обрядам, хотя сама находка относится к доисламскому периоду.
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