СП VW, Daimler, BMW и Ford начнет строить сеть станций зарядки электромобилей по всей Европе

Германские автопроизводители Volkswagen AG (VW), Daimler AG, BMW AG, а также американская Ford Motor Co. начнут строить сеть станций зарядки электромобилей по всей Европе.

СП четырех компаний, созданное год назад и получившее название Ionity, установит 20 станций быстрой зарядки электромобилей вдоль ключевых автомагистралей в Германии, Норвегии и Австрии в текущем году, а к 2020 году число таких станций в Европе составит порядка 400, говорится в сообщении, распространенном автопроизводителями.

Компании имеют равные доли в СП и приглашают других производителей автомобилей участвовать в расширении сети зарядочных станций.

Финансовые детали этого проекта не раскрываются.

"Первая общеевропейская сеть зарядочных станций с высокой мощностью будет играть ключевую роль в создании рынка электромобилей, - заявил главный исполнительный директор Ionity Майкл Хайеш. - Проект позволит достичь нашей общей цели предоставления пользователям услуг быстрой зарядки с возможностью использования цифровых платежей".

Станции зарядки электромобилей будут созданы в партнерстве с операторами бензозаправочных станций Autobahn Tank & Rast GmbH, OMV AG и Circle K, подразделением Alimentation Couche-Tard Inc.