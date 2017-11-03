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Дальнее зарубежье 03.11.2017 16:30

СП VW, Daimler, BMW и Ford начнет строить сеть станций зарядки электромобилей по всей Европе

Германские автопроизводители Volkswagen AG (VW), Daimler AG, BMW AG, а также американская Ford Motor Co. начнут строить сеть станций зарядки электромобилей по всей Европе.

СП четырех компаний, созданное год назад и получившее название Ionity, установит 20 станций быстрой зарядки электромобилей вдоль ключевых автомагистралей в Германии, Норвегии и Австрии в текущем году, а к 2020 году число таких станций в Европе составит порядка 400, говорится в сообщении, распространенном автопроизводителями.

Компании имеют равные доли в СП и приглашают других производителей автомобилей участвовать в расширении сети зарядочных станций.

Финансовые детали этого проекта не раскрываются.

"Первая общеевропейская сеть зарядочных станций с высокой мощностью будет играть ключевую роль в создании рынка электромобилей, - заявил главный исполнительный директор Ionity Майкл Хайеш. - Проект позволит достичь нашей общей цели предоставления пользователям услуг быстрой зарядки с возможностью использования цифровых платежей".

Станции зарядки электромобилей будут созданы в партнерстве с операторами бензозаправочных станций Autobahn Tank & Rast GmbH, OMV AG и Circle K, подразделением Alimentation Couche-Tard Inc.

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Тэги: ЕВРОПА, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ЗАРЯДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]