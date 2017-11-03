СП VW, Daimler, BMW и Ford начнет строить сеть станций зарядки электромобилей по всей Европе

Германские автопроизводители Volkswagen AG (VW), Daimler AG, BMW AG, а также американская Ford Motor Co. начнут строить сеть станций зарядки электромобилей по всей Европе.
СП четырех компаний, созданное год назад и получившее название Ionity, установит 20 станций быстрой зарядки электромобилей вдоль ключевых автомагистралей в Германии, Норвегии и Австрии в текущем году, а к 2020 году число таких станций в Европе составит порядка 400, говорится в сообщении, распространенном автопроизводителями.
Компании имеют равные доли в СП и приглашают других производителей автомобилей участвовать в расширении сети зарядочных станций.
Финансовые детали этого проекта не раскрываются.
"Первая общеевропейская сеть зарядочных станций с высокой мощностью будет играть ключевую роль в создании рынка электромобилей, - заявил главный исполнительный директор Ionity Майкл Хайеш. - Проект позволит достичь нашей общей цели предоставления пользователям услуг быстрой зарядки с возможностью использования цифровых платежей".
Станции зарядки электромобилей будут созданы в партнерстве с операторами бензозаправочных станций Autobahn Tank & Rast GmbH, OMV AG и Circle K, подразделением Alimentation Couche-Tard Inc.
Помощник президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»
Президент Азербайджана утвердил межправительственные документы с рядом стран
Франция заинтересована в углублении связей с Азербайджаном – глава межпарламентской группы дружбы
Президент Азербайджана продлил до 2021 года мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства
Капитализация Apple впервые превысила $900 млрд
УЕФА завел дело в отношении "Зенита" в связи с поведением фанатов
Президент Алиев одобрил внесение роговой оболочки глаза в специальный перечень в Азербайджане
По три футболиста "Реала" и "Барселоны" вошли в состав сборной Испании на контрольный матч с Россией
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В школе №6 города Баку прошел открытый урок, посвященный поэту Гамзату Цадасы
Началась регистрация на Caspian Energy Medical Forum
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»