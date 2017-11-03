Президент Азербайджана уверен в экономической эффективности ж/д БТК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в экономической целесообразности железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
«Думаю, что эта дорога имеет большое значение с экономической точки зрения», - заявил И.Алиев в интервью телеканалу Euronews.
По его словам, услугами БТК могут воспользоваться все расположенные вдоль его маршрута
страны.
«Это самый короткий путь. Не существует более короткой дороги из Азии в Европу и из Европы в Азию, чем БТК. Наша дальнейшая задача по согласованию тарифов заключается, в том числе, в обеспечении ее экономической привлекательности. Поэтому мы будем сообща работать над этим», - подчеркнул президент.
И.Алиев отметил ожидаемый рост объемов грузоперевозок посредством БТК в долгосрочной перспективе. «Мы ожидаем постепенное увеличение объемов грузоперевозок по этой железной дороге до 17 млн тонн в год», - сказал он.
По его словам, будет обеспечен рост грузоперевозок в долгосрочной перспективе. «Конечно, это означает большие доходы, рабочие места и сотрудничество», - подчеркнул И.Алиев.
Как сообщалось, ввод в эксплуатацию ж/д БТК состоялся 30 октября.
Ранее министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.
«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.
Р.Бабаев
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