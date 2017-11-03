Ежегодные доходы от деятельности комплекса SOCAR GPC могут составить до $1,2 млрд

Доходы от деятельности газоперерабатывающего и полиэтиленового нефтехимического комплекса в Азербайджане «SOCAR GPC» могут составить $0,8-1,2 млрд в год, заявил глава SOCAR Polymer Фарид Джафаров.

«Ежегодный доход от деятельности SOCAR GPC оценивается в $0,8-1,2 млрд. Общая стоимость проекта строительства комплекса оценивается в $4,2 млрд», - отметил Ф.Джаваров, выступая на Каспийской технической конференции SPE в пятницу в Баку.

Он сообщил, что в настоящее время проект находится на стадии базового инжиниринга (Front End Engineering Design, FEED) и продолжаются переговоры по привлечению финансирования.

По словам Ф.Джафарова, SOCAR GPC будет включать комплекса по переработке газа мощностью около 10 млрд кубометров в год и нефтехимический комплекс мощностью производства 600 тыс. тонн полиэтилена и 130 тыс. тонн пропилена.

Как сообщалось, SOCAR в мае 2017 года подписала сервисный договор с HQC (дочерняя компания CNPC) и итальянской Technip Italy по первичному детальному проектированию проекта SOCAR GPC.

SOCAR GPC планирует в I-ом квартале 2022 года ввести в эксплуатацию новый нефтехимический и газоперерабатывающий комплекс в Азербайджане.

SOCAR для реализации проекта строительства комплекса GPC подписала два меморандума о намерениях - с Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) и с Газпромбанком (ГПБ) и экспортным кредитным агентством ЭКСАР и итальянским экспортным кредитным агентством SACE.

Н.Аббасова