Украинская армия должна перейти на стандарты НАТО в сжатые сроки - президент Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинские Вооруженные силы, в том числе артиллерия, должны перейти на стандарты НАТО в ближайшее время.

"Считаю, что уже сейчас мы должны перейти на принципы, которые доминируют среди наших стран-партнеров, членов североатлантического альянса - НАТО... Ключевая характеристика - это точность. Сегодня украинская артиллерия полностью отвечает этим требованиям. Мы уверенно продвигаемся этим путем", - сказал П.Порошенко, выступая в с.Девички Переяслав-Хмельницкого района Киевской области в пятницу по случаю празднования Дня ракетных войск и артиллерии.

Он сообщил, что в этом году Вооруженные силы Украины получили более 600 единиц образцов ракетно-артиллерийского вооружения, больше 250 единиц приборов ночного видения и других современных образцов вооружения.

Глава государства также отметил большое количество проблем в ВСУ. "Это касается проблем восстановления и модернизации вооружения, обеспечения боеприпасами, создания учебных центров подготовки специалистов артиллерийских и проведения процесса их подготовки в полном соответствии с реальными нуждами украинского войска и стандартами НАТО", - сказал президент.

П.Порошенко призвал Минобороны Украины, Вооруженные силы Украины и далее наращивать интенсивность подготовки артиллеристов-ракетчиков.