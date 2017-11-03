Британского депутата-лейбориста отстранили от работы за фривольные сообщения соратнице

Британские лейбористы отстранили от работы в партии 76-летнего члена парламента Келвина Хопкинса из-за того, что он отправлял сообщения фривольного характера своей 27-летней соратнице по партии Аве Этемадзаде, пишет в пятницу газета "Дейли телеграф".
Это решение привело и к тому, что приостановлено и членство К,Хопкинса в парламенте.
По ее словам, она получила от него СМС-сообщения, в которых он называл ее "прелестной молодой женщиной", "привлекательной" и отмечал, что "счастливцем будет тот молодой человек, чьей девушкой и возлюбленной вы станете".
"Был бы я молод..." - добавил мужчина.
По словам представителя британских лейбористов, в настоящее время партия проверяет эти обвинения и начала внутреннее расследование.
Ранее на этой неделе глава Минобороны Британии сэр Майкл Фэллон подал в отставку в связи с ситуацией, сложившейся вокруг скандала с журналисткой Джулией Хартли. Он признался в том, что вел себя неподобающим образом с ней на конференции Консервативной партии в 2002 году, прикоснувшись руками к ее коленям.
М.Фэллон принес ей извинения. В свою очередь Дж.Хартли заявила, что шокирована его решением покинуть пост министра оборону и абсолютно этого не ожидала. Она также выразила мнение, что причина его отставки на самом деле может заключаться не в этом скандале.
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