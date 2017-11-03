Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9829 RUR   0.0292 GBR   2.2229 TRY   0.4467

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.54 Brent   60.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 22° Завтра 11° 18° 5 Ноя 12° 17° 6 Ноя 12° 18°

Дальнее зарубежье 03.11.2017 17:04

Британского депутата-лейбориста отстранили от работы за фривольные сообщения соратнице

Британские лейбористы отстранили от работы в партии 76-летнего члена парламента Келвина Хопкинса из-за того, что он отправлял сообщения фривольного характера своей 27-летней соратнице по партии Аве Этемадзаде, пишет в пятницу газета "Дейли телеграф".

Это решение привело и к тому, что приостановлено и членство К,Хопкинса в парламенте.

По ее словам, она получила от него СМС-сообщения, в которых он называл ее "прелестной молодой женщиной", "привлекательной" и отмечал, что "счастливцем будет тот молодой человек, чьей девушкой и возлюбленной вы станете".

"Был бы я молод..." - добавил мужчина.

По словам представителя британских лейбористов, в настоящее время партия проверяет эти обвинения и начала внутреннее расследование.

Ранее на этой неделе глава Минобороны Британии сэр Майкл Фэллон подал в отставку в связи с ситуацией, сложившейся вокруг скандала с журналисткой Джулией Хартли. Он признался в том, что вел себя неподобающим образом с ней на конференции Консервативной партии в 2002 году, прикоснувшись руками к ее коленям.

М.Фэллон принес ей извинения. В свою очередь Дж.Хартли заявила, что шокирована его решением покинуть пост министра оборону и абсолютно этого не ожидала. Она также выразила мнение, что причина его отставки на самом деле может заключаться не в этом скандале.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ДЕПУТАТ, ОТСТРАНЕНИЕ


Похожие новости


Десятки членов британского парламента выступают за уход Мэй с поста премьера, заявляет экс-председатель консерваторов В Великобритании началось голосование на парламентских выборах Британский премьер передаст в парламент детальный план по выводу страны из ЕС В Великобритании пройдут выборы в Палату общин Лондон и ЕС виноваты в бездумных действиях на Украине, считают в британском парламентском комитете Британские парламентарии не могут договориться по законопроекту о референдуме по выходу из ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]