Британского депутата-лейбориста отстранили от работы за фривольные сообщения соратнице

Британские лейбористы отстранили от работы в партии 76-летнего члена парламента Келвина Хопкинса из-за того, что он отправлял сообщения фривольного характера своей 27-летней соратнице по партии Аве Этемадзаде, пишет в пятницу газета "Дейли телеграф".

Это решение привело и к тому, что приостановлено и членство К,Хопкинса в парламенте.

По ее словам, она получила от него СМС-сообщения, в которых он называл ее "прелестной молодой женщиной", "привлекательной" и отмечал, что "счастливцем будет тот молодой человек, чьей девушкой и возлюбленной вы станете".

"Был бы я молод..." - добавил мужчина.

По словам представителя британских лейбористов, в настоящее время партия проверяет эти обвинения и начала внутреннее расследование.

Ранее на этой неделе глава Минобороны Британии сэр Майкл Фэллон подал в отставку в связи с ситуацией, сложившейся вокруг скандала с журналисткой Джулией Хартли. Он признался в том, что вел себя неподобающим образом с ней на конференции Консервативной партии в 2002 году, прикоснувшись руками к ее коленям.

М.Фэллон принес ей извинения. В свою очередь Дж.Хартли заявила, что шокирована его решением покинуть пост министра оборону и абсолютно этого не ожидала. Она также выразила мнение, что причина его отставки на самом деле может заключаться не в этом скандале.