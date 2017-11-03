Грузия готова увеличить контрибуцию в морские операции НАТО - глава МВД страны

Порты Грузии постоянно открыты и безопасны для союзников, также Тбилиси готов увеличить контрибуцию в морскую деятельность НАТО, заявил в пятницу в Батуми министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили на встрече с заместителем командующего объединенными морскими силами НАТО (MARCOM) вице-адмиралом Эрви Блежоном.
Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, стороны обсудили вопросы сотрудничества в морской сфере Грузии и НАТО.
"Особо было отмечено участие департамента Береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии в операции НАТО "Морской Страж", целью которой является обеспечение безопасности в Средиземном море и в прилегающем к нему морском пространстве", - заявляют в пресс-службе.
Г.Мгебришвили, говоря о вкладе Грузии в обеспечение мира и безопасности в регионе Черного моря, заявил о готовности страны увеличить контрибуцию в морские операции НАТО. По информации пресс-службы, он заявил, что такое сотрудничество в свою очередь усилит возможности береговой охраны Грузии и повысит взаимосовместимость с морскими силами стран альянса и его партнеров.
На встрече глава грузинского МВД, комментируя визит в Грузию четырех кораблей НАТО, заявил, что порты Грузии "постоянно открыты и безопасны для союзников".
Заместитель командующего объединенными морскими силами НАТО находится в Грузии в рамках визита в порт Батуми четырех кораблей второй целевой постоянной группы НАТО (SNMG-2).
По данным МВД Грузии, в пятницу в порт Батуми вошел Румынский фрегат Regele Ferdinand и еще три корабля из состава SNMG-2.
Корабли НАТO пробудут в морской акватории Грузии до 6 ноября и примут участие в организованных грузинской стороной совместных учениях.
В ведомстве отмечают, что это третий визит кораблей второй целевой постоянной группы НАТО в Грузию.
Помощник президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»
Президент Азербайджана утвердил межправительственные документы с рядом стран
Франция заинтересована в углублении связей с Азербайджаном – глава межпарламентской группы дружбы
Президент Азербайджана продлил до 2021 года мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства
Капитализация Apple впервые превысила $900 млрд
УЕФА завел дело в отношении "Зенита" в связи с поведением фанатов
Президент Алиев одобрил внесение роговой оболочки глаза в специальный перечень в Азербайджане
По три футболиста "Реала" и "Барселоны" вошли в состав сборной Испании на контрольный матч с Россией
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В школе №6 города Баку прошел открытый урок, посвященный поэту Гамзату Цадасы
Началась регистрация на Caspian Energy Medical Forum
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»