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СНГ 03.11.2017 17:48

Президент Молдавии едет с визитом в Италию, где встретится с папой Римским и итальянским коллегой

Президент Молдавии Игорь Додон отправился в пятницу с рабочим визитом в Италию.

"Отправляюсь с рабочим визитом в Италию, где проведу ряд встреч с официальными лицами принимающей стороны. Надеюсь на конструктивный диалог, который придаст новый импульс партнерским отношениям между нашими государствами и укрепит молдо-итальянское сотрудничество во многих областях общего интереса. Уверен, что визит будет продуктивным", - написал И.Додон на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что в ходе визита встретится с Его Святейшеством папой Франциском, государственными секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролин, президентом Итальянской республики Серджио Матарелла, с другими высокопоставленными официальными лицами, а также с молдавской диаспорой.

О том, что он поедет с рабочим визитом в Италию, И.Додон объявил еще в начале февраля, когда поехал в Брюссель после избрания на пост президента Молдавии. Он был восхищен встречей с новым председателем Европейского парламента Антонио Таяни, которого пригласил совершить официальный визит в Молдавию.

"С удовольствием принял ответное приглашение посетить Родину председателя Европейского парламента - Италию. У меня сложилось впечатление, что мы знаем друг друга всю жизнь. Уверен, мы будем хорошими друзьями. Исходя из встреч, которые мы провели до сих пор, могу заверить вас в том, что Молдавия будет эффективно сотрудничать и с Востоком, и с Западом", - написал тогда на Facebook И. Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИТАЛИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]