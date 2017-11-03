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СНГ 03.11.2017 15:49

Общий объем президентских грантов с 2012 года вырос до 22 млрд рублей - Путин

Финансирование социальных проектов по программе Фонда президентских грантов в последние годы только увеличивалось, общий объем грантов составил 22 миллиарда рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Пока только расширяли. С 2012 года у нас первые гранты были миллиард (рублей - ИФ). В этом году - 7 миллиардов с лишним. За все это время - 22 миллиарда", - сказал В.Путин в ходе общения с участниками форума "Сообщество" в пятницу.

С главой государства встретились грантополучатели по программе Фонда президентских грантов.

Участник проекта "Урфин Джюс. Инклюзивный благотворительный спектакль", победителя первого конкурса грантов, Ян Кузнецов рассказал российскому лидеру о работе в рамках проекта, а его мама Мария попросила не сокращать финансирование Фонда.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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