Общий объем президентских грантов с 2012 года вырос до 22 млрд рублей - Путин

Финансирование социальных проектов по программе Фонда президентских грантов в последние годы только увеличивалось, общий объем грантов составил 22 миллиарда рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пока только расширяли. С 2012 года у нас первые гранты были миллиард (рублей - ИФ). В этом году - 7 миллиардов с лишним. За все это время - 22 миллиарда", - сказал В.Путин в ходе общения с участниками форума "Сообщество" в пятницу.
С главой государства встретились грантополучатели по программе Фонда президентских грантов.
Участник проекта "Урфин Джюс. Инклюзивный благотворительный спектакль", победителя первого конкурса грантов, Ян Кузнецов рассказал российскому лидеру о работе в рамках проекта, а его мама Мария попросила не сокращать финансирование Фонда.
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