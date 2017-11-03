Рост ненефтяного ВВП Азербайджана к 2019г ускорится до 2,8%, спад нефтяного сектора замедлится до 1% - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) рост ненефтяного ВВП Азербайджана по итогам 2017 года ожидает на уровне 0,6% против спада на 4,4% в 2016 году.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам фонда спад ВВП Азербайджана в 2017 году составит 1% после спада на 3,1% в 2016 году.

По прогнозам МВФ, в 2018 году рост ненефтяного ВВП Азербайджана ускорится до 2,8%.

При этом в 2017 году спад нефтяного ВВП Азербайджана составит 3,4% (в 2016г спад на 0,8%). В 2018 году спад в нефтяном секторе замедлится до 1%.

Номинальный объем ВВП Азербайджана по прогнозам МВФ в 2017 году составит $39,2 млрд, в 2018г - $42,8 млрд.

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 0,3%, в 2018г – 1,5%.

При этом рост ненефтяного сектора в текущем году составит 2,6%, в следующем – 2,9%.

По прогнозам правительства, в 2017 год спад нефтяного ВВП составит 4,3%, в 2018г спад замедлится до 1%.

А.Азизов