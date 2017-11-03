Военные Ирака отбили у ИГ важный переход на границе с Сирией

Войска Ирака вернули контроль над важным КПП на границе с Сирией, который до сих пор удерживали боевики группировки сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на иракское объединенное оперативное командование.
"Военные силы Ирака вернули полный контроль над переходом на границе в Эль-Кайме", - говорится в заявлении командования.
Ранее сообщалось, что правительственные войска Ирака вышли на окраины города Эль-Кайм - последнего крупного оплота ИГ на иракской территории. Правительственные войска Ирака при поддержке авиации США вытеснили боевиков ИГ из деревни Аль-Обейди на окраине города Эль-Кайм в 20 км от иракско-сирийской границы.
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