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Дальнее зарубежье 03.11.2017 17:32

Военные Ирака отбили у ИГ важный переход на границе с Сирией

Войска Ирака вернули контроль над важным КПП на границе с Сирией, который до сих пор удерживали боевики группировки сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на иракское объединенное оперативное командование.

"Военные силы Ирака вернули полный контроль над переходом на границе в Эль-Кайме", - говорится в заявлении командования.

Ранее сообщалось, что правительственные войска Ирака вышли на окраины города Эль-Кайм - последнего крупного оплота ИГ на иракской территории. Правительственные войска Ирака при поддержке авиации США вытеснили боевиков ИГ из деревни Аль-Обейди на окраине города Эль-Кайм в 20 км от иракско-сирийской границы.

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Тэги: ИРАК, СИРИЯ, ГРАНИЦА, ПЕРЕХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]