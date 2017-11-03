Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за 9 месяцев составила около 500 млн манатов

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-сентябрь 2017 года составила 479,7 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
В январе-сентябре 2017 года процентные доходы банков составили 1 млрд 437,3 млн манатов, в том числе 1 млрд 58,2 млн манатов по выданным кредитам.
Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 779,7 млн манатов.
Процентные расходы банков за 9 месяцев составили 687,8 млн манатов, в том числе по депозитам – 284,5 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 708,5 млн манатов.
В целом, в январе-сентябре 2017 года совокупная чистая операционная прибыль банков составила 820,8 млн манатов. При этом, банки в отчетном периоде направили 321,3 млн манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.
Доналоговая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 502,4 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль – 22,7 млн манатов.
Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 1 млрд 667,6 млн манатов.
А.Азизов
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