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Финансы 03.11.2017 16:17

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за 9 месяцев составила около 500 млн манатов

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-сентябрь 2017 года составила 479,7 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

В январе-сентябре 2017 года процентные доходы банков составили 1 млрд 437,3 млн манатов, в том числе 1 млрд 58,2 млн манатов по выданным кредитам.

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 779,7 млн манатов.

Процентные расходы банков за 9 месяцев составили 687,8 млн манатов, в том числе по депозитам – 284,5 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 708,5 млн манатов.

В целом, в январе-сентябре 2017 года совокупная чистая операционная прибыль банков составила 820,8 млн манатов. При этом, банки в отчетном периоде направили 321,3 млн манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.

Доналоговая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 502,4 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль – 22,7 млн манатов.

Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 1 млрд 667,6 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]