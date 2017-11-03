Банки в Азербайджане в январе-сентябре сократили активы на 17%, увеличили капитализацию на 58%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 сентября 2017 года составляют 26 млрд 163,6 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года активы банков в Азербайджане составляли 31 млрд 439,5 млн манатов. Таким образом, за январь-сентябрь 2017 года активы банков сократились на 16,8%.
При этом за сентябрь активы банков сократились на 3 млрд 328,1 млн манатов.
Кредитный портфель банков на 30 сентября составляет 11 млрд 966,9 млн манатов (спад на 24,9% - ИФ-Аз).
Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 сентября составляет 3 млрд 18,6 млн манатов (рост на 58,1%).
Обязательства банков на начало октября 2017 года составляют 23 млрд 145 млн манатов (спад на 21,6%). В том числе обязательства перед Центральным банком – 570,8 млн манатов (спад в 3 раза).
На 30 сентября 2017 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 31 банк, в том числе в 16 банках имеется иностранный капитал.
В целом, на конец сентября 2017 года банки имеют 557 филиалов и 142 отделения.
В банковском секторе Азербайджана работают 16,34 тыс. человек (спад на 3,6%).
А.Азизов
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