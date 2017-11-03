Трамп о праймериз демократов в 2016 г.: Жуликоватая Хиллари украла победу у Психа Берни

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал ФБР и министерство юстиции заняться расследованием сообщений о нарушениях во время праймериз Демократической партии в преддверии президентских выборов 2016 года.

"Покахонтас (сенатор-демократ Элизабет Уоррен - ИФ) только что заявила, что демократы, возглавляемые легендарной Жуликоватой Хиллари Клинтон, сфальсифицировали праймериз. ФБР и Минюст - за работу", - написал он в "Твиттере".

По его мнению, "реальный случай тайного сговора описан в книге Донны Б (Донны Бразил, рассказавшей о нарушениях на праймериз демократов - ИФ). Жуликоватая Хиллари подкупила Национальный комитет демпартии и потом "украла" победу у Психа Берни (участника праймериз Берни Сандерса - ИФ)".

Д.Трамп периодически называет Э.Уоррен именем индейской принцессы Покахонтас, напоминая таким образом о том, что в свое время она утверждала, что является потомком коренного населения США. Однако фактов, подтверждающих ее версию, СМИ найти так и не удалось.

Ранее на этой неделе Э.Уоррен, отвечая на вопрос си Эн-Эн-Эн о том, считает ли она, что праймериз демократов были сфальсифицированы в пользу Х.Клинтон, ответила: "да".

В настоящее время в США проводится несколько расследований о том, существовал ли во время предвыборной гонки тайный сговор между штабом Д.Трампа и Россией. Американский президент регулярно заверяет, что никакого сговора не было, а нарушения перед выборам допускали не в его штабе, а его соперники-демократы.