Трамп о праймериз демократов в 2016 г.: Жуликоватая Хиллари украла победу у Психа Берни

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал ФБР и министерство юстиции заняться расследованием сообщений о нарушениях во время праймериз Демократической партии в преддверии президентских выборов 2016 года.
"Покахонтас (сенатор-демократ Элизабет Уоррен - ИФ) только что заявила, что демократы, возглавляемые легендарной Жуликоватой Хиллари Клинтон, сфальсифицировали праймериз. ФБР и Минюст - за работу", - написал он в "Твиттере".
По его мнению, "реальный случай тайного сговора описан в книге Донны Б (Донны Бразил, рассказавшей о нарушениях на праймериз демократов - ИФ). Жуликоватая Хиллари подкупила Национальный комитет демпартии и потом "украла" победу у Психа Берни (участника праймериз Берни Сандерса - ИФ)".
Д.Трамп периодически называет Э.Уоррен именем индейской принцессы Покахонтас, напоминая таким образом о том, что в свое время она утверждала, что является потомком коренного населения США. Однако фактов, подтверждающих ее версию, СМИ найти так и не удалось.
Ранее на этой неделе Э.Уоррен, отвечая на вопрос си Эн-Эн-Эн о том, считает ли она, что праймериз демократов были сфальсифицированы в пользу Х.Клинтон, ответила: "да".
В настоящее время в США проводится несколько расследований о том, существовал ли во время предвыборной гонки тайный сговор между штабом Д.Трампа и Россией. Американский президент регулярно заверяет, что никакого сговора не было, а нарушения перед выборам допускали не в его штабе, а его соперники-демократы.
Помощник президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»
Президент Азербайджана утвердил межправительственные документы с рядом стран
Франция заинтересована в углублении связей с Азербайджаном – глава межпарламентской группы дружбы
Президент Азербайджана продлил до 2021 года мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства
Капитализация Apple впервые превысила $900 млрд
УЕФА завел дело в отношении "Зенита" в связи с поведением фанатов
Президент Алиев одобрил внесение роговой оболочки глаза в специальный перечень в Азербайджане
По три футболиста "Реала" и "Барселоны" вошли в состав сборной Испании на контрольный матч с Россией
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В школе №6 города Баку прошел открытый урок, посвященный поэту Гамзату Цадасы
Началась регистрация на Caspian Energy Medical Forum
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»