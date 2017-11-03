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Дальнее зарубежье 03.11.2017 18:01

Трамп пообещал заставить игиловцев заплатить "высокую цену" за теракты

Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал, что боевики группировки "Исламское государство" заплатят высокую цену за каждую атаку на США.

"ИГ заявили, что та скотина-дегенерат, убившая и так тяжело ранившая прекрасных людей на Вест-Сайде (Манхеттена - ИФ), была их солдатом. Поэтому военные нанесли гораздо более сильные удары ИГ за последние два дня. Они (террористы - ИФ) заплатят высокую цену за каждую атаку на нас!" - написал он в своем "Твиттере".

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРАКТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]