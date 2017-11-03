Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал, что боевики группировки "Исламское государство" заплатят высокую цену за каждую атаку на США.

"ИГ заявили, что та скотина-дегенерат, убившая и так тяжело ранившая прекрасных людей на Вест-Сайде (Манхеттена - ИФ), была их солдатом. Поэтому военные нанесли гораздо более сильные удары ИГ за последние два дня. Они (террористы - ИФ) заплатят высокую цену за каждую атаку на нас!" - написал он в своем "Твиттере".

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек.