Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал, что боевики группировки "Исламское государство" заплатят высокую цену за каждую атаку на США.
"ИГ заявили, что та скотина-дегенерат, убившая и так тяжело ранившая прекрасных людей на Вест-Сайде (Манхеттена - ИФ), была их солдатом. Поэтому военные нанесли гораздо более сильные удары ИГ за последние два дня. Они (террористы - ИФ) заплатят высокую цену за каждую атаку на нас!" - написал он в своем "Твиттере".
Ранее ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек.
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