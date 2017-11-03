В Еврокомиссии почтили память убитой мальтийской журналистки

В Европейской комиссии в пятницу скорбят вместе с народом Мальты по случаю убийства мальтийской журналистки Дафни Каруаны Гализии и соболезнуют ее семье, друзьям и коллегам, заявила представитель Еврокомиссии Анника Брейдтхардт.

"По просьбе председателя Еврокомиссии (Жан-Клода - ИФ) Юнкера наши флаги приспущены, и мы вспоминаем всех тех, кто отдал свои жизни за свободу слова", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

"Мы все были в ужасе от того, что эта известная и уважаемая мальтийская журналистка потеряла жизнь 16 октября в преступном акте невыразимой жестокости", - говорится в тексте заявления, распространенного в Брюсселе.

В нем отмечается "преданность стремлению к истине" Д.Каруаны Гализии.

Ранее председатель Европейского парламента Антонио Таяни сообщил, что примет участие в похоронах журналистки. На последней пленарной сессии Европарламента он объявил, что пресс-залу штаб-квартиры ЕП в Страсбурге присваивается ее имя.

Отвечая на вопрос о возможности участия Еврокомиссии в расследовании этого убийства, А.Брейдтхардт заявила, что "у Комиссии нет полномочий для такого расследования". "Вот почему мы полагаемся на компетентные органы, чтобы пролить свет на это гнусное преступление", - сказала она.