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Дальнее зарубежье 03.11.2017 18:44

В Южной Корее заявляют, что готовы принять на Олимпиаде спортсменов со всего мира, в том числе из КНДР

Южная Корея готова принять на зимней Олимпиаде 2018 года спортсменов из всех стран мира, в том числе и из КНДР, заявил в пятницу глава оргкомитета Олимпийских игр в Пхенчхане Ли Хи Бом.

"Корея готова радушно принять весь мир. Мы примем всех соответствующих необходимым требованиям спортсменов и Национальные олимпийские комитеты, в том числе и Северной Кореи", - сказал Ли Хи Бом на встрече глав Национальных олимпийских комитетов, которая проходит в пятницу в Праге.

Ранее он заявил, что игры в Пхенчхане станут "Олимпийскими играми мира и гармонии".

В июне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил КНДР на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан. Он тогда заявил, что страны могли бы приложить усилия для того, чтобы сформировать общую команду для предстоящей Олимпиады.

Однако в Северной Корее к этому предложению отнеслись скептически. В частности, его раскритиковал представитель КНДР в Международном олимпийском комитете Чэн Ун.

Ранее на этой неделе олимпийский огонь был доставлен из Греции в Южную Корею.

Зимние олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ОЛИМПИАДА, ОРГКОМИТЕТ


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