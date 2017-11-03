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СНГ 03.11.2017 18:32

Президент Казахстана обсудил с главой Минэнерго Саудовской Аравии вопросы двустороннего взаимодействия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.

В ходе переговоров глава государства отметил эффективность сотрудничества между двумя странами и подчеркнул важность их дальнейшего развития.

"Отношения с Саудовской Аравией важны для нас. В этом году я уже совершил визит в Эр-Рияд", - сказал Н.Назарбаев, слова которого приведены в сообщении.

В свою очередь Халид аль-Фалих выразил благодарность за возможность встретиться и обсудить текущие вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической отрасли.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]