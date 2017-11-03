Президент Казахстана обсудил с главой Минэнерго Саудовской Аравии вопросы двустороннего взаимодействия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.

В ходе переговоров глава государства отметил эффективность сотрудничества между двумя странами и подчеркнул важность их дальнейшего развития.

"Отношения с Саудовской Аравией важны для нас. В этом году я уже совершил визит в Эр-Рияд", - сказал Н.Назарбаев, слова которого приведены в сообщении.

В свою очередь Халид аль-Фалих выразил благодарность за возможность встретиться и обсудить текущие вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической отрасли.