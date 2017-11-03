Одного из задержанных в Турции граждан ФРГ отпустили из-под стражи, девять остаются за решеткой

Гражданина Германии, которого задержали в Турции, как считает Берлин, по политическим мотивам, освободили из-под стражи, сообщает в пятницу "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на заявление МИД ФРГ.
По словам представителя ведомства Райнера Бройля, мужчину отпустили из-под стражи 22 октября, но пока ему не позволяют выехать за пределы Турции. Р.Бройль отметил, что не может разглашать детали сложившейся ситуации по просьбе этого мужчины.
Р.Бройль также отметил, что еще девять граждан Германии остаются "под стражей в Турции по политическим мотивам", среди них журналисты Дениз Ючель и Мезале Толу.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Помощник президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»
Президент Азербайджана утвердил межправительственные документы с рядом стран
Президент Азербайджана продлил до 2021 года мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства
Капитализация Apple впервые превысила $900 млрд
УЕФА завел дело в отношении "Зенита" в связи с поведением фанатов
Президент Алиев одобрил внесение роговой оболочки глаза в специальный перечень в Азербайджане
По три футболиста "Реала" и "Барселоны" вошли в состав сборной Испании на контрольный матч с Россией
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В школе №6 города Баку прошел открытый урок, посвященный поэту Гамзату Цадасы
Началась регистрация на Caspian Energy Medical Forum
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»