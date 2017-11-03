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Регион 03.11.2017 19:02

Одного из задержанных в Турции граждан ФРГ отпустили из-под стражи, девять остаются за решеткой

Гражданина Германии, которого задержали в Турции, как считает Берлин, по политическим мотивам, освободили из-под стражи, сообщает в пятницу "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на заявление МИД ФРГ.

По словам представителя ведомства Райнера Бройля, мужчину отпустили из-под стражи 22 октября, но пока ему не позволяют выехать за пределы Турции. Р.Бройль отметил, что не может разглашать детали сложившейся ситуации по просьбе этого мужчины.

Р.Бройль также отметил, что еще девять граждан Германии остаются "под стражей в Турции по политическим мотивам", среди них журналисты Дениз Ючель и Мезале Толу.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, ГРАЖДАНИН, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]