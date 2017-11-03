Суд рассмотрит иск Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области 12 декабря

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили к Управлению Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в Киевской области, судебное заседание назначено на 12 декабря.

Как пояснила пресс-служба Окружного админсуда, истец просит признать незаконным бездействие Управления ГМС в Киевской области по проведению рассмотрения заявления М.Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, поданном в это управление 26 октября.

Кроме того, истец просит обязать Управление ГМС в Киевской области рассмотреть в соответствии с требованиями закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" заявление М.Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите (это заявление подано в ГУ ГМС во Львовской области 11 сентября).

Как сообщалось, М.Саакашвили заявил о намерении оспорить приказ Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.