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СНГ 03.11.2017 19:25

В киргизском Таласе прошёл митинг несогласных с политикой главы государства Атамбаева

В городе Талас на севере Киргизии завершился митинг, участники которого требовали публичных извинений со стороны президента республики Алмазбека Атамбаева.

"Собравшиеся в Таласе являются жителями не только города, но и близлежащих районов. Они требуют публичных извинений со стороны А.Атамбаева. Митинг приблизился к концу и прошёл в мирной обстановке, никаких противоправных действий со стороны участников не наблюдалось", - сообщил один из участников акции Максат Казакбаев "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, количество участников митинга превысило 2 тыс. человек.

"Митингующие выразили недовольство сложившейся ситуацией на киргизско-казахской границе, а также требовали публичных извинений со стороны главы государства за сказанные им ранее слова в адрес жителей Таласской области", - сказал М.Казакбаев.

Он также сообщил, что участники акции проведут аналогичный митинг 9 ноября в Бишкеке.

Между тем в МВД Киргизии сообщили "Интерфаксу", что ситуация в городе Талас находится под контролем, сотрудники внутренних дел обеспечивают общественный порядок.

Предыдущий митинг с требованием извинений от главы государства прошёл в Таласе 28 октября. 16 октября в городе Талас около 2 тыс. сторонников лидера оппозиционной парламентской фракции Киргизии Омурбека Бабанова, занявшего второе место в президентских выборах, вышли на митинг обвиняя власти в использовании административного ресурса.

18 октября президент А.Атамбаев, выступая в государственной резиденции "Ала-Арча" во время вручений стипендий студентам высших учебных заведений страны, выразил сожаление по поводу того, что вышедшие на акцию протеста в Таласе после президентских выборов, не захотели слушать губернатора области, который хотел прочесть отрывок из эпоса "Манас". Он назвал митингующих потомками Абыке и Кобош - отрицательных персонажей в эпосе "Манас".

С 10 октября после того, как со стороны Казахстана был ужесточён режим пропуска людей и грузов на госгранице с Киргизией, на киргизско-казахских КПП наблюдается очередь из большегрузных машин.

Несмотря на неоднократные переговоры на уровне глав правительств двух стран, многокилометровая очередь из большегрузных машин на границе сохраняется. По данным киргизского правительства, количество машин, ожидающих проезда в Казахстан, составляет до 600 единиц.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИТИНГ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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