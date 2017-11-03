Стал известен состав сборной Испании на товарищеские матчи с Коста-Рикой и Россией, сообщает пресс-служба Королевской испанской федерации футбола в пятницу.

Тренерский штаб остановил свой выбор на следующих игроках:

вратари - Дэвид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Пепе Рейна ("Наполи"), Аррисабалага Кепа ("Атлетик");

защитники - Серхио Рамос ("Реал"), Жерар Пике ("Барселона"), Марк Бартра ("Боруссия" Д), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад"), Начо ("Арсенал"), Жорди Альба ("Барселона");

полузащитники - Родриго Морено ("Валенсия"), Иско ("Реал"), Луис Альберто ("Лацио"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Тиагу Алькантара ("Бавария"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Асьер Ильярраменди ("Реал Сосьедад"), Сусо ("Милан");

нападающие - Хосе Кальехон ("Наполи"), Виктор Витоло ("Лас-Пальмас"), Яго Аспас ("Сельта"), Альваро Мората ("Челси"), Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Родриго ("Валенсия").

Сборная Испании сыграет с Россией 14 ноября в Санкт-Петербурге.