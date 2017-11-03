МВФ: валютные резервы Центробанка Азербайджана к 2019г достигнут около $6 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост в 2017-2018гг валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно прогнозам МВФ, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", по итогам 2017 года валютные резервы ЦБА составят $4,8 млрд против около $4 млрд на конец 2016 года. Таким образом, рост резервов в текущем году составит 20%.

В 2018 году валютные резервы ЦБА увеличатся до $5,7 млрд (рост на 18,8% по сравнению с 2017 годом - ИФ).

Как сообщалось ранее, на 1 октября 2017 года валютные резервы ЦБА составляют $5 млрд 167,5 млн и за 9 месяцев текущего увеличились на 30%.

А.Азизов