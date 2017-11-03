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Макроэкономика 03.11.2017 17:16

МВФ: валютные резервы Центробанка Азербайджана к 2019г достигнут около $6 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост в 2017-2018гг валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно прогнозам МВФ, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", по итогам 2017 года валютные резервы ЦБА составят $4,8 млрд против около $4 млрд на конец 2016 года. Таким образом, рост резервов в текущем году составит 20%.

В 2018 году валютные резервы ЦБА увеличатся до $5,7 млрд (рост на 18,8% по сравнению с 2017 годом - ИФ).

Как сообщалось ранее, на 1 октября 2017 года валютные резервы ЦБА составляют $5 млрд 167,5 млн и за 9 месяцев текущего увеличились на 30%.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МВФ, ЦБА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]