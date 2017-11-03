В России обращают внимание на угрозу региональной безопасности от возросшей активности НАТО в Грузии

Российская сторона выражает обеспокоенность военной активностью НАТО в Грузии.

"Растущая военная активность стран НАТО и альянса в Грузии представляет реальную угрозу региональной безопасности", - заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин, слова которого распространило российское постпредство.

Между тем, как сообщил грузинский Первый канал, румынский фрегат Regele Ferdinand, входящий в состав второй целевой постоянной группы НАТО, вошел в пятницу в порт Батуми и ожидается прибытие еще трех кораблей НАТО.

Корабли НАТО пробудут в морской акватории Грузии до 6 ноября и примут участие в организованных грузинской стороной совместных учениях.

Это третий визит кораблей второй целевой постоянной группы НАТО в Грузию, отмечает телеканал.