В России обращают внимание на угрозу региональной безопасности от возросшей активности НАТО в Грузии

Российская сторона выражает обеспокоенность военной активностью НАТО в Грузии.
"Растущая военная активность стран НАТО и альянса в Грузии представляет реальную угрозу региональной безопасности", - заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин, слова которого распространило российское постпредство.
Между тем, как сообщил грузинский Первый канал, румынский фрегат Regele Ferdinand, входящий в состав второй целевой постоянной группы НАТО, вошел в пятницу в порт Батуми и ожидается прибытие еще трех кораблей НАТО.
Корабли НАТО пробудут в морской акватории Грузии до 6 ноября и примут участие в организованных грузинской стороной совместных учениях.
Это третий визит кораблей второй целевой постоянной группы НАТО в Грузию, отмечает телеканал.
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