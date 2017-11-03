Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9829 RUR   0.0292 GBR   2.2229 TRY   0.4467

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.54 Brent   60.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 11° 17° 6 Ноя 12° 18° 7 Ноя 12° 18°

Регион 03.11.2017 20:01

В России обращают внимание на угрозу региональной безопасности от возросшей активности НАТО в Грузии

Российская сторона выражает обеспокоенность военной активностью НАТО в Грузии.

"Растущая военная активность стран НАТО и альянса в Грузии представляет реальную угрозу региональной безопасности", - заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин, слова которого распространило российское постпредство.

Между тем, как сообщил грузинский Первый канал, румынский фрегат Regele Ferdinand, входящий в состав второй целевой постоянной группы НАТО, вошел в пятницу в порт Батуми и ожидается прибытие еще трех кораблей НАТО.

Корабли НАТО пробудут в морской акватории Грузии до 6 ноября и примут участие в организованных грузинской стороной совместных учениях.

Это третий визит кораблей второй целевой постоянной группы НАТО в Грузию, отмечает телеканал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, НАТО, АКТИВНОСТЬ


Похожие новости


Президент Грузии призвал укреплять обороноспособность страны в связи с российской угрозой Пути мирного решения разногласий Тбилиси и Москвы будут частью стратегического диалога Грузии и ЕС - премьер Грузинский премьер в ООН назвал Абхазию и Южную Осетию "историческими регионами" республики Объявленный Россией в розыск азербайджанец убит в Тбилиси - СМИ Грузинский премьер положительно оценил предложение России о помощи в тушении пожара в Боржомском ущелье Диалог с Россией необходим Грузии - Бурджанадзе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]