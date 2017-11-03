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Дальнее зарубежье 03.11.2017 17:46

Рождество Германия может встретить без нового правительства - эксперт

Шансы на успех и провал переговоров по формированию коалиционного правительства Германии примерно равны с учетом разногласий участвующих в них четырех партий, считает руководитель российского филиала Фонда имени Фридриха Эберта Мирко Хемпель.

"Между участвующими в переговорах представителями блока христианских партий (Христианско-демократический союз и идеологически родственная ей баварская партия Христианско-социальный союз - ИФ), свободными демократами и зелеными гораздо больше спорных моментов, чем точек соприкосновения. Вероятность достижения коалиционных договоренностей, соответственно, формирования федерального правительства, я оценил бы "50 х 50"", - заявил М.Хемпель в пятницу "Интерфаксу".

По оценке политолога, прогнозы о том, что переговоры могут затянуться до конца декабря, вполне реалистичны. "Не исключаю, что мы можем пережить ближайшее Рождество, так ничего и не услышав о достижении коалиционных договоренностей", - сказал собеседник агентства.

Что касается перспектив отношений между Москвой и Берлином, то, по оценке эксперта, основное значение здесь имеет позиция федерального канцлера по российскому направлению. "На содержательную часть отношений с Россией влияет позиция канцлера. Именно глава правительства вырабатывает курс, а глава МИД этот курс проводит. Вместе с тем, партийная принадлежность и конкретная персона будущего главы германского внешнеполитического ведомства может ощутимо влиять на атмосферу диалога с Москвой", - отмечает М.Хемпель.

"Атмосфера взаимодействия Сергеем Лавровым со своим прежним немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером (социал-демократом) была просто превосходной и очень доверительной. Зигмар Габриэль эту атмосферу поддерживал", - сказал он.

По мнению М.Хемпеля, на данный момент строить догадки на предмет будущего главы МИД Германии было весьма спекулятивно. "Немецкие СМИ предлагают разные версии. Много говорят о том, что на этот пост претендуют зеленые, в частности, бывший министр экологии Юрген Триттин. Есть версии, что сопредседатель партии Джем Оздемир, которого ранее часто называли одним из основных кандидатов на пост главы МИД, может претендовать на другой министерский портфель. В любом случае, на данный момент все эти версии носят весьма спекулятивный характер", - сказал М.Хемель,

"Вопрос о перспективе российского направления внешней политики Берлина понятен, как и интерес российских коллег к коалиционным переговорам. Можно питать надежды, что российско-германские отношения, как минимум, не ухудшаться, а возможно, и улучшатся. Этого мы бы все желали", - сказал он.

В свою очередь, провал коалиционных переговоров привел бы к перспективе новых выборов в Бундестаг, что означало бы усиление позиций правых популистов, считает эксперт. "Если предположить, что переговоры ни к чему не привели, то нам повестку встанет вопрос о новых выборах. Это не самая приятная перспектива для участников коалиционных переговоров. Неспособность достичь компромисса не встретит одобрение у избирателей. И если предположить, что состоятся новые выборы, то для "Альтернативы для Германии" это будет означать усиление позиций. Хотя, опять же, такая версия, спекулятивна", - сказал М.Хемпель.

Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября, и четыре партии в середине октября приступили к переговорам по формированию коалиции "Ямайка" (цвета ямайского флага соответствуют символическим цветам партий, участвующих в переговорах - черный символизирует блок ХДС/ХСС, желтый - свободных демократов и зеленый цвет партию "Зеленые/Союз 90").

Фонд имени Фридриха Эберта основан в 1925 году, и является старейшим политическим фондом Германии, идейно связан с Социал-демократической партией Германии.

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