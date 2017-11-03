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Финансы 03.11.2017 17:47

Капитализация Apple впервые превысила $900 млрд

Apple Inc. стала первой в мире компанией, капитализация которой превысила $900 млрд: в ходе торгов в пятницу акции компании дорожают благодаря отчетности, и аналитики гадают, удастся ли ей сохранить уверенный рост и рекорд рыночной стоимости до конца сессии.

При открытии торгов бумаги Apple выросли в цене более чем на 3%.

Скорректированная прибыль Apple в IV финквартале поднялась почти на четверть, до $2,07, выручка увеличилась на 12% - до $52,58 млрд. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,87 на акцию при выручке $50,7 млрд.

Продажи iPhone также оказались лучше ожиданий рынка - 46,6 млн против прогноза в 46 млн.

Кроме того, гендиректор Apple Тим Кук заявил, что "текущий предпраздничный сезон будет лучшим в нашей истории". Топ-менеджеры Apple развеяли опасения рынка, что компания не справится со спросом на новые iPhone X, мировые продажи которых стартовали в пятницу.

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Тэги: США, APPLE, КАПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]