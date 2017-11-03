Капитализация Apple впервые превысила $900 млрд

Apple Inc. стала первой в мире компанией, капитализация которой превысила $900 млрд: в ходе торгов в пятницу акции компании дорожают благодаря отчетности, и аналитики гадают, удастся ли ей сохранить уверенный рост и рекорд рыночной стоимости до конца сессии.

При открытии торгов бумаги Apple выросли в цене более чем на 3%.

Скорректированная прибыль Apple в IV финквартале поднялась почти на четверть, до $2,07, выручка увеличилась на 12% - до $52,58 млрд. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,87 на акцию при выручке $50,7 млрд.

Продажи iPhone также оказались лучше ожиданий рынка - 46,6 млн против прогноза в 46 млн.

Кроме того, гендиректор Apple Тим Кук заявил, что "текущий предпраздничный сезон будет лучшим в нашей истории". Топ-менеджеры Apple развеяли опасения рынка, что компания не справится со спросом на новые iPhone X, мировые продажи которых стартовали в пятницу.