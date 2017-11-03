Турция намерена уничтожать любые лагеря террористов в Сирии и Ираке - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу заявил, что Турция будет уничтожать любые лагеря террористов в Сирии и Ираке, независимо от того, какие конкретно силы стоят за теми или иными террористическими группировками, сообщает Анатолийское агентство новостей.
"Ни одно легитимное государство не вправе сотрудничать с террористами. Это наш посыл странам, полагающим, что пустыми заверениями о союзничестве и стратегическом партнерстве можно сбить Анкару с намеченного пути. Турция будет уничтожать любые лагеря террористов, которые будут обнаружены в Ираке или Сирии", - заверил Р.Эрдоган.
"Представители силовых структур инспектируют все районы, где проводятся антитеррористические операции, в том числе провинции Ширнак и Тунджели. Любая угроза безопасности моментально нейтрализуется в зародыше", - сказал турецкий лидер.
Он напомнил, что за последние два дня турецкая армия уничтожила 56 террористов и потеряла девять военнослужащих.
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