Президент Алиев одобрил внесение роговой оболочки глаза в специальный перечень в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил внесение роговой оболочки глаза в «Перечень предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)».

Президент И.Алиев в пятницу утвердил соответствующие изменения в действующее законодательство.

Р.Бабаев